

TRT'nin 'Teşkilat' dizisinde rol alan Aybüke Pusat, boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle dizinin kadrosundan apar topar çıkartılmıştı. Üstelik ona destek veren ve TRT işlerinde yer alan oyuncu arkadaşları da aynı yaptırımla karşılaşmıştı.

Pusat'ın başına gelenler sonrasında pek çok meslektaşı destek olurken partneri Tolga Sarıtaş ise uzun süredir sessizliğini koruyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 33 yaşındaki oyuncu baba oluyor.

Sarıtaş, bu sessizliği sonunda bozdu.

Geçen yıl tasarımcı Zeynep Mayruk ile Çeşme'de dünya evine giren Tolga Sarıtaş, bebek sahibi olmakla ilgili "Evlilik güzel gidiyor. Baba olmayı tabii ki istiyorum. Ama bu işler nasip kısmet" demişti.