Aybüke Pusat, TRT'nin 'Teşkilat' dizisinde yer alırken boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle dizinin kadrosundan apar topar çıkartılmıştı. Üstelik ona destek veren ve TRT işlerinde yer alan oyuncu arkadaşları da aynı yaptırımla karşılaşmıştı.

Pusat'ın başına gelenler sonrasında pek çok meslektaşı destek olurken partneri Tolga Sarıtaş ise uzun süre sessiz kalmıştı.

Şu sıralar hamile eşi Zeynep Mayruk ile Amerika'da tatilde olan Sarıtaş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla birinci evlilik yıl dönümünü kutladı.

Oyuncu "27 Haziran, nicelerine..." notuyla eşinin pozunu paylaştı.

Mayruk ise "Bir ömür" notuyla Sarıtaş'ın fotoğrafını yayımladı.

OĞLUNUN ADINI BÖYLE AÇIKLADI

Geçen gün New York'tan fotoğraflar paylaşan Tolga Sarıtaş, oğluna vereceği ismin Ali olacağını da formaya yazdırarak açıklamıştı.