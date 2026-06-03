Kemal Kılıçdaroğlu'nun "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanmasının ardından Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Tolga Şirin, CHP'deki görevinden azledildi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şirin, kararın kendisine ulaştırılan tebligatla öğrendiğini belirtti.
Av. Şirin, "Az önce aldığım tebligatla, avukatı olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin beni vekillikten azlettiğini öğrenmiş bulunuyorum. Nezaket, bu keyfiyetin tarafıma önceden ve doğrudan bildirilmesini gerektirirdi" ifadelerini kullandı.
DAHA ÖNCE DE ÜÇ AVUKAT AZLEDİLMİŞTİ
Mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası, göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatı üç avukatı azletmek olmuştu.
İlgili gelişmeyi aktaran Sözcü TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde görevli 3 avukatı görevden uzaklaştırdığını bildirmişti.
Görevden alma nedeninin ise avukatların mutlak butlan kararına yapılan itirazın dilekçesini yazmaları olduğu öğrenilmişti.