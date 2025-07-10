Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın sosyal medya paylaşımı hayranlarını üzdü. Çocuklarının Adenovirüs'e yakalandığını açıklayan Sayışman, 10 gündür bu virüsle mücadele ettiklerini açıkladı. Zor günler geçiren çift, 'Çocuklarınıza dikkat edin' diyerek aileleri de bu virüse karşı uyardı.

10 GÜNDÜR MÜCADELE EDİYORLAR

Sayışman, Adenovirüs'ün spesifik bir ilaç tedavisi olmadığını belirterek şu paylaşımı yaptı:

"Adenovirüs adında bir illet virüs ile mücadele veriyoruz 10 gündür. Çocuklarınıza dikkat edin. Spesifik bir ilaç ya da antibiyotik fayda etmiyor. Kendi bağışıklığıyla atlatabiliyorlar. Bol sıvı, dinlenme, ateş düşürücüler fayda sağlıyor"