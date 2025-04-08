Türkiye U21 takımını da çalıştıran eski Trabzonspor teknik direktörü Tolunay Kafkas, görevden ayrılış sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. O dönem yaşananları “kabul edilemez” olarak nitelendiren Kafkas, kişisel onuruna zarar verildiğini ifade etti.

“O dönem teknik adam olarak 3.5 yıllık sözleşme imzaladık. Şimdiki TFF Başkanı geldi, beni internetten gönderdi. Mesleki onurumuzla oynadı. Kabul edilebilir bir süreç değildi” diyen Kafkas, ayrılık sürecinin şık olmadığını vurguladı.

'ONURUMZ VAR ÇİĞNETMEM'

Kafkas, “Bizim de bir onurumuz var, onu da çiğnetmem. Ama yine de dışarıda, Trabzonlu oluşundan dolayı ona laf söyletmem. Ayrılık süreci ne yazık ki doğru ve etik değildi” ifadelerini kullandı.

Tolunay Kafkas, Trabzonspor’dan ayrılığının ardından yaşanan tazminat süreci ve kulüp yönetimiyle olan iletişimsizliğe de değindi.

'ÇOK ÇİRKİN BİR KONUŞMA GEÇTİ'

Kafkas, yaşadıklarının kendisini ve ailesini derinden etkilediğini şu sözlerle dile getirdi:

“Tazminat olayıyla ilgili çok az konuştum. Taraftar şunu bilsin: Mesleki onurumuzla oynandı. 6 yıllık bir süreç var, kimse bizi arayıp sormadı. Bir tek Muharrem Usta aradı, orada da çok çirkin bir konuşma geçti. Bunları anlatmıyorum çünkü söyleyeceklerim polemik konusu olur. Yüzde 99 değil, yüzde 100 haklıydık.”

'BİR DAHA TRABZONSPOR'DA OLMAYACAĞIM'

Yaptığı açıklamada kişisel hatalarını da saklamayan Kafkas, “Ben küçük bir hata yaptıysam, Mahmut Aksu ve Mehmet Yiğit Alp'e olmuştur. Kulüple asla bir durumumuz olmaz. Ama ben şunu söylüyorum; Bir daha Trabzonspor’un hiçbir yerinde olmayacağım. Alıp almama meselesi değil. Bu süreç bizi çok yaraladı.” dedi.

Ayrılık sürecinin sadece kendisini değil ailesini de etkilediğini ifade eden Kafkas, “Benim ailem Trabzonlu. Eşim burada oturuyor. Ailem bu olayın yüzünden şehri terk etti. Bu işi uzun süre hazmedemedik. Hiçbir şey söylemeden kovulduk. Bu iş bizi çok yaralamıştır.” sözleriyle duygusal bir açıklamada bulundu.