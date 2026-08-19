ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi olan Tom Barrack, Çarşamba günü i24NEWS kanalına yaptığı açıklamada, Türkive ve İsrail arasında çatışmanın köşesinden dönüldüğünü söyledi.

İsrail’in Suriye’deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne gerçekleştirdiği hava saldırısıyla "İsrail ile Türkiye ve aynı zamanda Suriye arasında hızlı bir şekilde doğrudan askeri çatışmaya tırmanma yönünde gerçek bir risk yaşandı" dedi.

Barrack, çatışmaya ne kadar yaklaşıldığını şu sözlerle açıkladı:

“Türk kuvvetleri, İsrail uçaklarının (Ebu Zuhur) üssüne doğru yola çıktığını bilmiyordu; amaçlarının ne olduğunu da bilmiyorlardı. Bu nedenle, kendilerinin saldırı altında olduklarını sanarak kendi savaş uçaklarını acil olarak havalandırmaya karar verebilirlerdi. Dünkü olaylar ciddi ve endişe vericiydi. Ancak, can kaybı yaşanmaması ve durumun tırmanmaması nedeniyle rahatladık”

Barrack, "Dünkü olaylar ciddi ve endişe vericiydi. Ancak can kaybı yaşanmamasından ve durumun tırmanmamasından dolayı rahatladık" dedi.

ORTAK İLETİŞİM MEKANİZMASI ÖNERDİ

Barrack; İsrail'in Suriye ve Türkye ile arasında net iletişim kanallarının bulunmamasının durumun "çok daha ciddi" bir hale gelmesine yol açabileceğini söyledi.

Bu durumun değişmesi gerektiğini vurgulayan Özel Temsilci, "Şu anda İsrail ile Suriye arasındaki sürtüşmeyi önleyecek bir mekanizmanın yenilenmesine ilişkin tüm ilgili taraflarla sessiz görüşmeler yürütüyoruz. Türkiye de doğrudan ya da dolaylı olarak katılmaya davet edilebilir" dedi.

Barrack, Böyle bir düzenlemenin İbranice, Arapça, İngilizce ve Türkçe konuşan personelin günün her saati görev yapacağı tam zamanlı bir koordinasyon merkezine dönüştürülmesinde net bir fayda olacağını söyledi.

ABD’li diplomat, "Diplomatik diyalog, çatışmaları önlemenin en iyi yoludur" açıklamasında bulundu.

GERİLİMİ DÜŞÜRME ÇABALARI

Barrack, son yıllarda el-Şara yönetimindeki Suriye rejimi ile üst düzey İsrailli yetkililer arasında sınır anlaşması, normalleşme ve gerilimi azaltma amacıyla yapılan görüşmelere ev sahipliği yaptığını da sözlerine ekledi.

Son turda tarafların ortak ekonomik projeleri ilerletme ve Ürdün merkezli bir mekanizma kurma konusunda anlaştıklarını ifade eden Barrack, el-Şara hükümetinin İsrail’e yönelik saldırgan bir niyeti olmadığını ve amacının egemenliğini korumak olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

İsrail’in Türkiye sınırının yaklaşık 70 kilometre doğusunda, Suriye’nin kuzeybatısındaki Halep yakınlarında bulunan Ebu Zuhur hava üssündeki pist ve depolama tesislerine sekiz hava saldırısı düzenledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden Salı günü ilerleyen saatlerde yapılan açıklamada ise Suriye’nin, Türk askerlerinin hava üssünde konuşlanmasına izin vererek İsrail ile "güvenlik konularında üzerinde uzlaşılan statükoyu" ihlal etmenin eşiğinde olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, "İsrail, böyle bir konuşlanmanın İsrail’in güvenliğine tehdit oluşturacağı konusunda Suriye’yi defalarca uyardı. Suriye bu uyarıları göz ardı etmeyi seçti" ifadelerine yer verildi.

Bu olaydan sonra Ankara ve Şam'dan art arda kınamalar geldi. Türkiye, üsse asker yerleştireceği yönündeki İsrail iddialarını yalanladı.

ABD Özel Temsilcisi Tom Barrack'ta hamleyi "gereksiz bir tırmandırma" olarak tanımladı.