Geçtiğimiz günlerde Suriye Özel Temsilciliği görevi sonra eren ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın yeni görevi belli oldu. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Barrack'ın Suriye ve Irak’a yönelik Başkanlık Özel Temsilcisi olarak görevlendirildiğini açıkladı. Trump ayrıca Barrack'ın Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam edeceği bilgisini de paylaştı. RUBIO AÇIKLAMIŞTI Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, geçtiğimiz günlerde Tom Barrack'ın Suriye Özel Temsilciliği görevinin sona ereceğini açıklamıştı. Barrack, Mayıs 2025'te ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi olarak atanmıştı.

