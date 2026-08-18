ABD Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Büyükelçi Tom Barrack, İsrail'i Suriye'nin kuzeybatısında yer alan, Türkiye sınırının 70 kilometre ötesindeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na yapılan saldırıyı kınadı.

Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Barrack, Washington'ın söz konusu saldırıdan derin endişe duyduğunu belirterek tüm tarafları yeni askeri olaylar yerine mantıklı söylemlere öncelik vermeye teşvik ettiklerini ifade etti.

Suriye Hükümeti de İsrail'in saldırılarını kınadı. İsrail cephesinden ise saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

BARRACK'TAN UYARI

Büyükelçi Barrack, sosyal medya üzerinden paylaştığı resmi açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ebu Zuhur Hava Üssü'ne düzenlenen doğrulanmış İsrail hava saldırılarının, bölgesel istikrara katkı sağlamayan gereksiz bir tırmanma teşkil etmesinden derin endişe duyuyoruz."

Açıklamasında Şara hükümetinin tutumuna da değinen Barrack, "Şara hükümeti ne saldırgan bir tutum benimsemiş ne de vekil güçler barındırmıştır. Aslında İsrail ile gerilimi azaltma yönündeki tercihini defalarca belirtmiştir. ABD geçmişte her iki ülke için kinetik gerilim yerine diplomatik ritmi teşvik edecek görüşmelere ev sahipliği yapmıştır ve gelecekte de yapmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Gerilimi azaltmaya yönelik anlaşmaların kalıcı olabilmesi için diyalog kurulması gerektiğine dikkat çeken Barrack, "Kalıcı gerilimi azaltma anlaşmaları, ilgili tüm ülkeler ve liderlerle sürdürülen diyaloglar yoluyla inşa edilir" mesajını verdi.

Açıklamasını diplomasi çağrısıyla tamamlayan ABD Özel Temsilcisi, "ABD itidal ve temasın daha yapıcı bir yol sunduğuna inanmaya devam etmektedir. Tüm tarafları yeni askeri olaylar yerine mantıklı söylemlere öncelik vermeye teşvik ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

SURİYE KINADI

Suriye, düzenlenen İsrail hava saldırılarını kınayarak, bu saldırıları Suriye’nin egemenliğine bir ihlal ve bölgedeki güvenlik ile istikrarı tehdit ettiğini vurguladı. Şiddeti tırmandırdığını belirtti.

Şam, BM ve uluslararası topluma saldırıları kınama çağrısında bulunurken, Suriye’nin egemenliğini ve uluslararası hukuk kapsamındaki haklarını savunmaya devam edeceğini belirtti.

Resmi açıklamada "Suriye haklarını ve milli çıkarlarını uluslararası hukuka uygun, yasal yollarlar korumaya devam edecektir" denildi.

BARRACK VE SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI İSTANBUL'DA

Tom Barrack'ın X paylaşımı, Suriye Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani ile İstanbul'da bir araya gelmesinden sonra yapıldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre İstanbulda masaya oturan ikili, ülkeler arasındaki ilişkileri, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, ekonomik toparlanma ve ülkenin yeniden yapılanma süreci değerlendirildi.

Özellikle Sezar yaptırımlarının kaldırırlmasının ardından kalan ekonomik kısıtlamaların da sona erdirilmesi en önemli konu oldu.

Suriye ekonomisinin yeniden canlandırılması için fikir alış verişi yapıldı. Savaş sonrrası yeniden inşa ve kurumsal yapılanma da konuşuldu.

NE OLMUŞTU?

İsrail savaş uçakları, dün gece boyunca Suriye’nin İdlib’in doğusundaki Ebu Zuhur Hava Üssü’nü dört hava saldırısıyla bombaladı ve saldırıları pistin üzerine yoğunlaştırdı.

Üs, Esad sonrası Suriye’nin yeni kurulmuş hava kuvvetlerine ev sahipliği yapıyor. Üste yaklaşık iki adet onarılmış Su-22, birkaç adet L-39 eğitim uçağı ve eski helikopterler bulunuyor.

Hava saldırıları, Su-22’lerin Suriye’nin kuzeyinde eğitim uçuşları gerçekleştirdiğini gösteren görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gerçekleşti.

Suriye hükümeti, hava üssünü yeniden tahkim etmek için çalışmalar yapıyordu. Saldırılar, doğrudan hava üssünde kullanılan pistleri ve depoları hedef aldı.