ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Barrack, Erdoğan ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükelçi, toplantıda iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel güvenlik ve ekonomik iş birliği konularının ele alındığını belirtti.

“Bu ittifak hiç bu kadar güçlü olmamıştı”

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere ilişkin değerlendirmede bulunan Barrack, iki ülkenin NATO müttefiki olmasının yanı sıra ekonomik ortaklık ve uzun yıllara dayanan dostluk bağları bulunduğunu ifade etti.

Barrack, mesajında, “Bu ittifak hiç bu kadar güçlü olmamıştı” ifadelerini kullandı.

“Kalıcı ortaklığımıza bağlılığımızı teyit ettik”

Görüşmede bölgesel güvenlik başta olmak üzere ekonomik iş birliğinin de gündeme geldiğini belirten Barrack, Türkiye ve ABD’nin ortaklığını sürdürme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

ABD Büyükelçisi, görüşmenin iki ülkenin “bölgesel güvenlik, ekonomik işbirliği ve iki ülke arasındaki kalıcı ortaklığa yönelik ortak taahhüdünü” bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.