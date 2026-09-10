ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 2025 yılının mayıs ayında göreve başlamasından bu yana ilk davetini Ankara’da bulunan büyükelçilik rezidansında gerçekleştirdi.

ABD Bağımsızlık Günü vesilesiyle düzenlenen resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa'nın yanı sıra diplomatik misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte Avrupalı büyükelçilerin temsilinin sınırlı olduğu görüldü.

BİZE 'TÜRK' DERLERDİ

Türkiye ve ABD’nin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükelçi Tom Barrack, tarihsel sürece ve kendi aile geçmişine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Barrack, konuşmasında “Tam da Thomas Jefferson'ın Bağımsızlık Bildirgesi'ni imzaladığı o dönemde -bundan 250 yıl önce- Sultan Abdülhamid, Katerina ile yapılan bir savaştan yeni dönüyordu; üç kıtaya yayılan 500 yıllık bir dünya hakimiyetine sahiptiniz” ifadelerini kullandı.

Kendi kökenlerine değinen Barrack, “Lübnan'da, Zahle adında bir yerden geliyorum. Büyükannem ve büyükbabam 1900 yılında Amerika'ya geldiklerinde, uyruk hanesinde ‘Türk’ yazan pasaportlar taşıyorlardı. Her yerde bize böyle hitap edilirdi. Büyükbabam ‘Türk’ lakabıyla anıldı ve bu, 50 yıl daha devam etti” diyerek bu geçmişle böyle bir davet vermekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

ATATÜRK'Ü ANDI

Dünyadaki mevcut duruma ve bölgesel şartlara da temas eden Barrack, “Bugün dünyada bir kaos görüyoruz. Bizler gerçekten zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Ancak Türkiye, uzun zamandır çok zorlu bir coğrafyada yer alıyor; buna rağmen durumu yönetmeyi, uyum sağlamayı ve ilerlemeyi başardı. Ailemin Amerika'ya tam anlamıyla uyum sağladığı o dönemi düşünürseniz; Mustafa Kemal Atatürk adında bir adamın, 600 yıl boyunca dünyada büyük bir güç olmuş bir kültür için yeni bir doku, yeni bir yapı ve yeni bir istikamet belirlemeye giriştiğini görürsünüz. Ve aslında, Türkiye Cumhuriyeti hiç de uzun olmayan bir süre önce yeniden doğdu” şeklinde konuştu.

'KAOSTAN BERRAKLIK DOĞACAK'

Konuşmasının son bölümünde iki ülke arasındaki ilişkilere dikkat çeken Tom Barrack, “Size söz veriyorum; kaosun içinden bir berraklık doğacak. Türkiye, Amerika ve komşularımızın oluşturduğu bu birliktelik, bizi yeni bir başlangıca taşıyacak o sihirli iksir olabilir. Bu vesileyle, patronum olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı adına ve patronunuz olan Türkiye Cumhurbaşkanı'na duyduğum büyük saygıyla; Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin bu harika birlikteliği ve geleceği onuruna kadeh kaldırmak istiyorum” ifadelerini kullandı.