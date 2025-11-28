ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Heybeliada Ruhban Okulu'nun 2026 yılının Eylül ayında yeniden açılabileceğini duyurdu.

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Yunan basınına özel açıklamalarda bulundu. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ABD ziyaretini hatırlatan Barrack "Bartholomeos, Oval Ofis'i ziyaret ettiğinde, hem Başkan Trump hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan için son derece önemli olan Heybeliada Ruhban Okulu konusunu gündeme getirdi. Bu nedenle, ilerlemeyi takip etmek ve 2026 yılının Eylül ayında okulun olası yeniden açılışına ulaşmak amacıyla tartışmaları kolaylaştırmak, hızlandırmak ve desteklemek için yapabileceğimiz bir şey olup olmadığını görmek istedik.” diye konuştu

Öte yandan Barrack'ın, Yunanistan-Türkiye ilişkileri, Ege ve Kıbrıs’a yönelik girişimlerde bulunacağını da öne sürüldü.