İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Bornova ilçesine bağlı Naldöken Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki bir iş yerini denetledi. Ruhsatsız olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen işletmede yapılan kontrollerde müşterilere tombala oynatıldığı tespit edildi. İş yerinde kumar oynadığı belirlenen 63 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 731 bin 52 lira idari para cezası uygulandı. İşletme sahibi O.D. ise "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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