Villa yalnızca Kurtlar Vadisi izleyicilerinin değil, Poyraz Karayel takipçilerinin de yakından tanıdığı bir mekan. İki farklı dönemde popüler dizilerin çekimlerine ev sahipliği yapan yapı, bu kez yüksek satış bedeliyle gündeme geldi.

TOMBALACI MEHMET'İN MALİKANESİYDİ

Villa, Kurtlar Vadisi'nde Haldun Boysan'ın canlandırdığı Tombalacı Mehmet karakterinin malikanesi olarak kullanıldı. Dizinin dikkat çeken sahnelerinden bazıları bu yapıda çekilirken, villa özellikle Kurtlar Vadisi'nin ilk dönemlerini hatırlayan izleyicilerin hafızasında yer edindi.

Aradan geçen yılların ardından satışa çıkarılan lüks villa için istenen rakamın 384 milyon TL olduğu belirtildi.

POYRAZ KARAYEL'DE BAHRİ BABA'NIN EVİ OLDU

Aynı villa daha sonraki yıllarda Poyraz Karayel dizisinin de çekim mekanlarından biri oldu. Yapı bu kez Musa Uzunlar'ın canlandırdığı Bahri Umman, namıdiğer Bahri Baba'nın evi olarak ekranlara geldi.

Böylece Türk televizyonunun iki fenomen dizisinde farklı karakterlerin malikanesi olarak kullanılan İstanbul'daki villa, yıllar sonra 384 milyon TL'lik satış fiyatıyla yeni sahibini bekliyor.