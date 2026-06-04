Uluslararası festivallerde de sahne alan ünlü dj Mahmut Orhan bu kez köyünde sahne aldı. Tomorrowland gibi dünyanın en büyük festivallerinde boy gösteren ünlü DJ, bu kez ailesinin köklerinin bulunduğu Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Kürse köyünde hemşehrileriyle buluştu. Köy meydanındaki konserden renkli görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ATA TOPRAĞINDA KONSER VERDİ

"Feel", "6 Days" ve "Save Me" gibi hit parçalarıyla dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan Mahmut Orhan, bu kez alışılmışın dışında bir sahnede performans sergiledi. Dünyanın dört bir yanında konser veren ünlü DJ, ata toprağı olarak gördüğü Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Kürse köyünde kurulan sahnede sevenleriyle buluştu.

Köy meydanında gerçekleşen etkinlikte gençlerden yaşlılara kadar çok sayıda vatandaş Mahmut Orhan'ın performansına eşlik etti. Elektronik müziğin ritmiyle eğlenen köy halkının görüntüleri sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

Uluslararası festivallerde on binlerce kişiye konser veren Mahmut Orhan'ın, köylülerle samimi şekilde vakit geçirmesi ve müziğini doğup büyüdüğü coğrafyaya taşıması büyük takdir topladı. Etkinlik boyunca ortaya çıkan sıcak görüntüler, izleyenlerin beğenisini kazandı..