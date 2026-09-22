Konserve ton balığı, balık tüketimini artırmanın pratik yollarından biri. Protein açısından zengin olan ton balığı; omega-3 yağ asitleri, D vitamini, B12 vitamini, A vitamini ve riboflavin (B2 vitamini) de içeriyor. Ton balığı satın alırken yalnızca ürünün besin değerlerine değil, ambalaj üzerindeki bazı bilgilere de dikkat etmek gerekiyor.

Tüketici derneği Effectiva, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, balığın avlandığı bölgenin ambalaj üzerinde belirtilmesinin önemine dikkat çekti. Dernek, örnek olarak Pasifik Okyanusu'ndaki belirli balıkçılık alanlarından avlanan balıkların kullanıldığı bir konserve ton balığını gösterdi.

Effectiva'nın paylaşımında, söz konusu bölgelerin Fukuşima'daki nükleer santral kazasıyla bağlantılı olduğu ve bölgede radyoaktif maddelerle ilgili endişelerin bulunduğu ileri sürüldü. Dernek, bu nedenle tüketicilerin konserve balık alırken avlanma bölgesini gösteren kodları kontrol etmesini önerdi.

Balığın nerede avlandığını FAO kodundan anlayabilirsiniz

Ambalaj üzerinde yer alan FAO kodları, balığın hangi avlanma bölgesinden geldiğini gösteriyor. "Vahşi" olarak avlanan balıklarda avlanma bölgesi, çiftlikte yetiştirilen balıklarda ise yetiştirildiği ülke belirtiliyor.

FAO kodları, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) balıkçılık alanları için kullandığı uluslararası sınıflandırmanın bir parçası.

Effectiva'nın paylaşımında özellikle FAO 61, 67, 71, 77, 81 ve 87 kodlarının yer aldığı Pasifik bölgelerine dikkat çekiliyor. Bu kodların tek başına "radyoaktif bölge" anlamına geldiği sonucuna varılmamalı; söz konusu kodlar geniş coğrafi balıkçılık alanlarını ifade ediyor.

Ton balığında karşılaşabileceğiniz bazı FAO kodları

FAO 21: Kuzeybatı Atlantik

FAO 27: Kuzeydoğu Atlantik

FAO 27.3.d: Baltık Denizi

FAO 31: Orta-Batı Atlantik

FAO 34: Doğu Orta Atlantik

FAO 37.1, 37.2 ve 37.3: Akdeniz

FAO 37.2.1: Adriyatik Denizi'nin kuzey bölümü

FAO 37.4: Karadeniz

FAO 41: Güneybatı Atlantik

FAO 51 ve 57: Hint Okyanusu

FAO 61, 67, 71, 77, 81 ve 87: Pasifik Okyanusu

FAO 48, 58 ve 88: Antarktika

Bu nedenle konserve ton balığı satın alırken, ambalajdaki FAO kodunu ve balığın avlandığı bölge bilgisini kontrol etmek ürünün kaynağı hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlar.