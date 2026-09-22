Konserve ton balığı, balık tüketimini artırmanın pratik yollarından biri. Protein açısından zengin olan ton balığı; omega-3 yağ asitleri, D vitamini, B12 vitamini, A vitamini ve riboflavin (B2 vitamini) de içeriyor. Ton balığı satın alırken yalnızca ürünün besin değerlerine değil, ambalaj üzerindeki bazı bilgilere de dikkat etmek gerekiyor.
Tüketici derneği Effectiva, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, balığın avlandığı bölgenin ambalaj üzerinde belirtilmesinin önemine dikkat çekti. Dernek, örnek olarak Pasifik Okyanusu'ndaki belirli balıkçılık alanlarından avlanan balıkların kullanıldığı bir konserve ton balığını gösterdi.
Effectiva'nın paylaşımında, söz konusu bölgelerin Fukuşima'daki nükleer santral kazasıyla bağlantılı olduğu ve bölgede radyoaktif maddelerle ilgili endişelerin bulunduğu ileri sürüldü. Dernek, bu nedenle tüketicilerin konserve balık alırken avlanma bölgesini gösteren kodları kontrol etmesini önerdi.
Balığın nerede avlandığını FAO kodundan anlayabilirsiniz
Ambalaj üzerinde yer alan FAO kodları, balığın hangi avlanma bölgesinden geldiğini gösteriyor. "Vahşi" olarak avlanan balıklarda avlanma bölgesi, çiftlikte yetiştirilen balıklarda ise yetiştirildiği ülke belirtiliyor.
FAO kodları, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) balıkçılık alanları için kullandığı uluslararası sınıflandırmanın bir parçası.
Effectiva'nın paylaşımında özellikle FAO 61, 67, 71, 77, 81 ve 87 kodlarının yer aldığı Pasifik bölgelerine dikkat çekiliyor. Bu kodların tek başına "radyoaktif bölge" anlamına geldiği sonucuna varılmamalı; söz konusu kodlar geniş coğrafi balıkçılık alanlarını ifade ediyor.
Ton balığında karşılaşabileceğiniz bazı FAO kodları
FAO 21: Kuzeybatı Atlantik
FAO 27: Kuzeydoğu Atlantik
FAO 27.3.d: Baltık Denizi
FAO 31: Orta-Batı Atlantik
FAO 34: Doğu Orta Atlantik
FAO 37.1, 37.2 ve 37.3: Akdeniz
FAO 37.2.1: Adriyatik Denizi'nin kuzey bölümü
FAO 37.4: Karadeniz
FAO 41: Güneybatı Atlantik
FAO 51 ve 57: Hint Okyanusu
FAO 61, 67, 71, 77, 81 ve 87: Pasifik Okyanusu
FAO 48, 58 ve 88: Antarktika
Bu nedenle konserve ton balığı satın alırken, ambalajdaki FAO kodunu ve balığın avlandığı bölge bilgisini kontrol etmek ürünün kaynağı hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlar.