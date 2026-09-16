Konserve uskumrunun, içerdiği besin değerleri ve pratik kullanımıyla günlük beslenmede bütçe dostu bir alternatif sunabileceği bildirildi. Bu ürün; omega-3 yağ asitleri, vitamin ve mineral içeriğiyle bazı durumlarda konserve ton balığına kıyasla öne çıkıyor.

BESİN DEĞERLERİ BALIK TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Konserve balıklar genel olarak işlenmiş gıda sınıfında değerlendirilse de ürünün besin değerinin balığın türüne ve konservenin içeriğine bağlı olduğu belirtiliyor. Konserve uskumru; kalp-damar sistemi ve beyin fonksiyonlarında rol oynayan, vücuttaki inflamatuar süreçlerin düzenlenmesine yardımcı olan omega-3 yağ asitleri bakımından yüksek değerler taşıyor.

Ürünün içeriğinde öne çıkan diğer bileşenler şu şekilde sıralanıyor:

Omega-3 Yağ Asitleri: Kandaki trigliserit seviyesinin dengelenmesini ve kalp-damar sağlığını destekler.

D Vitamini: Kemik yapısı ve bağışıklık sisteminin korunmasına katkıda bulunur.

B12 Vitamini: Sinir sistemi fonksiyonları ve alyuvar üretimi için gereklidir.

Selenyum: Vücudun antioksidan savunma mekanizmasında görev alır.

Uzun raf ömrü ve pişirme gerektirmemesi nedeniyle pratik bir protein kaynağı olarak görülen konserve uskumrunun, taze balığa kıyasla daha ekonomik bir seçenek sunduğu ifade ediliyor.

CIVA ORANI VE TÜR FARKLILIKLARI

Konserve sektöründe yaygın tüketilen ton balığı gibi büyük yırtıcı balıkların, küçük türlere kıyasla daha fazla cıva biriktirme riski taşıdığı belirtildi ancak piyasada "uskumru" etiketiyle farklı balık türlerinin satılabildiğine dikkat çekilerek, cıva seviyesinin balığın boyutuna ve türüne göre değiştiği, bu nedenle tüm uskumru konservelerinin otomatik olarak düşük cıvalı kabul edilmemesi gerektiği vurgulandı.

TÜKETİM ŞEKİLLERİ VE ETİKET UYARISI

Konserve uskumrunun doğrudan sandviçlerde; tam tahıllı ekmek, taze sebzeler, limon suyu veya doğal yoğurtla birlikte tüketilebileceği aktarılıyor. Ürün ayrıca salatalar, balık ezmeleri, makarnalar, omletler ve fırın yemeklerinde iç malzeme olarak kullanılabiliyor.

Uzmanlar, satın alma aşamasında ürün etiketlerinin incelenmesini, ilave tuz, yağ ve katkı maddesi miktarlarına dikkat edilmesini öneriyor. Mümkün olduğu durumlarda kendi suyunda hazırlanmış sade içerikli ürünlerin tercih edilmesi ve günlük toplam tuz/yağ alımının göz önünde bulundurulması gerektiği kaydedildi.