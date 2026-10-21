Mutfaklarda en sık tüketilen deniz ürünlerinin başında gelen konserve ton balığının tahtı tartışmaya açıldı. Beslenme uzmanı ve balık satıcısı Fran Rodriguez’in El Espanol gazetesinde yer alan değerlendirmeleri, tüketim alışkanlıkları ve balık konservelerinin besin değerleri arasındaki farkları yeniden gündeme taşıdı.

OMEGA-3 VE D VİTAMİNİ ORANINDA USKUMRU ÖNDE

İspanya Kalp Vakfı’nın açıkladığı verilere göre, her 100 gram uskumru ortalama 2,67 gram omega-3 içerirken, aynı miktar ton balığında bu oran 1,29 gram seviyesinde kalıyor. Yağlı balık türlerinde bulunan EPA ve DHA omega-3 yağ asitlerinin vücut fonksiyonlarında kritik rol oynadığı ifade edilirken, uskumrunun aynı zamanda D vitamini, B12 vitamini, selenyum, fosfor ve potasyum açısından da zengin bir kaynak olduğu aktarılıyor.

PROTEİN DEĞERİNDE TON BALIĞI ÖNE ÇIKIYOR

Uskumrunun yüksek omega-3 içeriğine karşın, ton balığının belirli konserve çeşitlerinde gramaj başına daha yüksek protein oranına sahip olduğu belirtildi. Uzmanlar, her iki balık türünün de yüksek biyolojik değere sahip kaliteli protein sunduğunu, bu nedenle birini tamamen reddetmek yerine beslenme programında dönüşümlü kullanılması gerektiğini vurguladı.

CIVA RİSKİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Besin değerlerinin yanı sıra cıva birikimi konusuna da değinen İspanya Gıda Güvenliği ve Beslenme Ajansı (AESAN), uzun ömürlü ve büyük yırtıcı balıklarda cıva oranının daha yüksek olduğunu bildirdi. AESAN; kırmızı ton balığı (Thunnus thynnus), kılıç balığı ve bazı köpekbalığı türlerini yüksek cıva içeren gıdalar arasında sınıflandırırken, uskumruyu düşük cıva içeren güvenli türler arasında gösteriyor.

Uzmanlar, konserve üretiminde her zaman kırmızı ton balığı kullanılmadığını, bu nedenle her konserve ton balığının yüksek cıva içermediğini hatırlattı.

RESMİ TÜKETİM TAVSİYELERİ

AESAN tarafından yayımlanan kılavuzda, genel nüfus için haftada 3 ila 4 porsiyon beyaz ve yağlı balık tüketilmesi öneriliyor. Hamileler, hamilelik planlayanlar, emziren kadınlar ve 10 yaş altı çocukların ise yüksek cıva içeren büyük yırtıcı balıklardan uzak durması tavsiye edildi.

Ayrıca konserve ürünlerin taze balıklarla benzer besin değerlerini koruduğu, ancak tuz oranı düşük olanların tercih edilmesi gerektiği kaydedildi.

PARAZİT ARAŞTIRMASI GÜNDEMDE

Öte yandan UNIAN tarafından aktarılan farklı bir araştırmada, Brezilya kıyılarında avlanan 53 ton balığının %96’sında parazit tespit edildiği bildirildi. Araştırmada parazitlerin çoğunlukla sindirim sistemi ve kas dokusunda görüldüğü, böbrek ve kalbin ise parazitsiz kaldığı belirtildi.

Uzmanlar, gıda sanayisinde ve suşi restoranlarında yapılan işleme ve denetim süreçlerinde görünür parazitlerin temizlendiğini ifade etti.