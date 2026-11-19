Real Madrid'in eski futbolcusu Toni Kroos, katıldığı bir YouTube programında kariyerinde karşılaştığı stat atmosferlerini anlatırken Galatasaray deplasmanına dikkat çekti. 2024 yılında futbolu bırakan Alman eski futbolcu, özellikle maçın ilk dakikalarındaki taraftar baskısını unutamadığını belirtti.

Kroos, o anları şu sözlerle anlattı: "Ali Sami Yen'deki atmosfer gerçekten kulakları sağır edecek düzeydeydi. Özellikle maçın ilk dakikalarını hatırlıyorum. Başlama vuruşunu sanırım biz yapmıştık ve taraftarlar, topu ilk kaybettiğimiz ana kadar bizi sürekli ıslıkladı. Neyse ki bu uzun sürmedi ancak inanılmaz bir gürültü vardı."

"KULAKLARINDA FİZİKSEL BİR BASKI DA HİSSEDİYORDUN"

Tribünlerdeki sesin etkisini yalnızca gürültüyle açıklamayan Kroos, "Sadece yüksek ses değil, kulaklarında fiziksel bir baskı da hissediyordun. Gerçekten çok özel bir deneyimdi" dedi.

Kariyerinde Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Real Madrid formaları giyen Kroos, 2019'da İstanbul'da oynanan Galatasaray-Real Madrid karşılaşmasında İspanyol ekibinin 1-0'lık galibiyetini getiren golü kaydetmişti.