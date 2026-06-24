Nehirler, göller ve deniz kolları üzerine inşa edilen devasa köprüler, yüzeyde binlerce tonluk trafiği taşırken suyun altında ise akıntılar, dalgalar ve oynak zemin tabakalarıyla mücadele ediyor. Mühendislik projelerinde köprülerin stabilitesi su yüzeyine değil, su tabanının altındaki derin ve dirençli kaya veya toprak tabakalarına dayandırılıyor. Uzmanlar, bir köprünün güvenliğinin su altında kalan ve gözle görünmeyen bu temellere bağlı olduğunu belirtiyor.

İNŞAAT ÖNCESİ İLK AŞAMA

Su altı köprü inşaatlarında ilk adım su yatağının incelenmesiyle başlıyor. Yüzey görünümü dipteki çamur, gevşek kum, kaya veya dengesiz tortu tabakalarını ele vermediği için inşaat öncesinde detaylı zemin etütleri yapılıyor.

Bu aşamada şu parametreler analiz ediliyor:

Su derinliği ve akıntı hızı

Toprak yapısı ve kalitesi

Su seviyesindeki dönemsel dalgalanmalar

Erozyon (oyulma) riski

Köprü ayaklarının gelecekteki konumları

Elde edilen veriler doğrultusunda projenin derin kazıklar, temel kesonları, batardolar veya bunların kombinasyonundan oluşan bir yöntemle mi ilerleyeceği belirleniyor. Sığ ve hafif akıntılı nehirlerde daha basit teknikler yeterli olurken; derin deniz alanlarında dalgalar, gemi trafiği ve karmaşık zemin yapıları nedeniyle yüzer ekipmanlar ve ileri mühendislik çözümleri devreye giriyor.

SUALTINDA SUYLA MÜCADELE

Köprü ayaklarının sağlam bir şekilde inşa edilebilmesi için su altında geçici veya kalıcı kontrol alanları oluşturuluyor. Bu kapsamda sıklıkla uygulanan yöntemler şunlar:

Batardo (Cofferdam) Yöntemi:

Sütunun yapılacağı noktanın etrafı sızdırmaz bariyerlerle çevriliyor. İçeride kalan su dışarı pompalanarak kuru arazideki gibi hassas ve güvenli bir çalışma ortamı yaratılıyor. Kazı, donatı montajı ve beton dökümü bu alanda yapılıyor.

Temel Kesonu (Caisson):

Daha büyük ve derin projelerde kullanılan bu su geçirmez yapılar, doğrudan su tabanına batırılarak sütunun kalıcı taban yapısını oluşturuyor.

Sualtı Beton Dökümü:

Betonun su altında dökülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, malzemenin suyla karışmasını ve kalitesinin bozulmasını önleyen özel ekipmanlar kullanılarak sürekli ve boşluksuz bir kütle elde ediliyor.

Yapılan hesaplamalarda köprünün yalnızca kendi ağırlığı değil; rüzgâr, akıntı, yüzen enkaz çarpması, araçların frenleme kuvvetleri ve su seviyesi değişimleri de hesaba katılıyor.

EN BÜYÜK RİSK İSE 'KÖPRÜ OYULMASI'

Köprüler inşa edildikten sonra da suyun yıpratıcı etkilerine maruz kalmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Federal Karayolu İdaresi (FHWA) ve Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), köprü temelleri için en büyük tehdidin "köprü oyulması" (bridge scour) denilen yatak erozyonu olduğunu belirtti.

Özellikle sel ve taşkın dönemlerinde hızlanan su akıntısı, köprü ayaklarının etrafındaki koruyucu toprak ve tortu tabakasını sökerek derin boşluklar oluşturuyor. Bu durum, köprü yüzeyde tamamen sağlam görünse bile su altındaki desteğin kaybedilmesine ve zamanla ani yapısal çökmelere yol açabiliyor.

KESİNTİSİZ İZLEME VE BAKIM ŞART

Uzmanlar, köprülerin ömrü boyunca güvenle hizmet verebilmesi için özellikle büyük fırtına ve sellerden sonra düzenli olarak denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Periyodik bakım ve izleme çalışmaları şu uygulamaları içeriyor: Köprü ayaklarının ve sütunlarının gözlemlenmesi, yapısal oturma ve çatlak kontrolleri, su yatağı analizleri, aşınan bölgelerin taş dolgu (riprap), koruyucu şilteler ve tahkimat çözümleriyle desteklenmesi