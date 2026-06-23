Yaklaşık 55 milyon euroluk proje, Bilbao Limanı'nın dış kesimindeki genişleme çalışmalarının son aşamalarından birini oluşturuyor. Çalışmalar tamamlandığında limana 31,2 hektarlık yeni alan kazandırılacak ve 1 kilometreden fazla yeni yanaşma hattı oluşturulacak.

DEV BETON BLOKLAR DENİZ ÜZERİNDE TAŞINIYOR

Projede kullanılacak beton bloklar, Sacyr Uno adı verilen özel yüzer havuz sistemiyle liman sahasında üretiliyor. Yaklaşık 56 metre uzunluğundaki bu platform, kontrollü şekilde suya batırılıp yükseltilebiliyor. Böylece dev beton bloklar yüzdürülerek istenen noktaya taşınıyor ve deniz tabanına yerleştiriliyor.

Bu yöntem sayesinde mevcut liman faaliyetleri büyük ölçüde kesintiye uğramadan yeni rıhtımların inşası sürdürülüyor. Projede ayrıca deniz taramalarından elde edilen malzemeler ve geri dönüştürülmüş dolgular da kullanılarak doğal kaynak tüketiminin azaltılması hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR YIL SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Bilbao Limanı'nın genişleme çalışmaları, 1990'larda başlayan büyük dönüşümün son halkası olarak görülüyor. Günümüzde proje çalışmaları devam ederken, yeni rıhtımların tamamlanmasıyla limanın yük kapasitesinin artırılması ve bölgenin önemli lojistik merkezlerinden biri olma konumunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, yüzer beton blok teknolojisinin hem inşaat süresini kısalttığını hem de geleneksel yöntemlere kıyasla daha sürdürülebilir çözümler sunduğunu belirtiyor. Projenin 2026 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.