Yüzyıllardır ayakta kalan evin tam olarak ne zaman inşa edildiği bilinmese de yerel halk, yapının nesiller boyunca kullanıldığını aktarıyor. En dikkat çekici özelliği ise tonlarca ağırlığındaki dev kayanın, çatının hemen üzerinde doğal bir koruma oluşturması. Bu sıra dışı görünüm nedeniyle birçok kişi kayanın sonradan yerleştirildiğini düşünse de uzmanlara göre kaya tamamen doğal oluşum.

DEV KAYA DOĞAL BİR ÇATI GÖREVİ GÖRÜYOR

Yapının bulunduğu bölgede milyonlarca yıl boyunca meydana gelen aşınma ve erozyon süreçleri, dev kayanın bugünkü konumunu almasını sağladı. Evin inşa edilirken mevcut kaya oluşumundan yararlanıldığı ve bu sayede doğal bir çatı elde edildiği değerlendiriliyor.

Kalın kaya kütlesi, yaz aylarında iç mekanın daha serin kalmasına yardımcı olurken yağmur ve rüzgara karşı da ek koruma sağlıyor. Bu özellikleri nedeniyle yapı, geleneksel Çin kırsal mimarisinin dikkat çeken örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

ZİYARETÇİLERİN İLGİ ODAĞI OLMAYA DEVAM EDİYOR

Dev kayanın altında yer alan ev, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından yeniden gündeme geldi. Yapıyı ilk kez gören birçok kişi bunun insan eliyle mi yapıldığı yoksa tamamen doğal bir oluşum mu olduğu konusunda şaşkınlık yaşıyor.

Uzmanlar ise evin, doğal kaya oluşumundan faydalanılarak inşa edildiğini ve bu tür yapıların Çin'in bazı bölgelerinde yüzyıllardır kullanılan geleneksel mimari anlayışının dikkat çekici örneklerinden biri olduğunu belirtiyor.