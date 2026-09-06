Almanya, Fransa ve Hollanda gibi Öncü Avrupa ülkeleri, ABD ve Kanada’da güvenli liman olarak tuttuğu altın rezervlerinin büyük bir kısmını kendi bölgesine geri taşıyor. Bu hareket, “tonlarca altın neden Avrupa’ya dönüyor?” sorusunu açığa çıkardı.

“KRİZ DAYANIKLILIĞI GÜÇLENDİRMİYİ HEDEFLEDİK”

Hollanda Merkez Bankası, ABD ve Kanada’da bulunan 86 tonluk altın rezervini Londra’ya taşıdığını duyurdu. Hollandalı yetkililer, jeopolitik gerilimlerin, ticaret savaşlarının ve sıcak çatışmaların arttığı bir dönemde bu hamlenin ülkenin kriz dayanıklılığını güçlendirmeyi amıçladığını belirtti.

Londra’nın tercih edilmesinin başlıca nedeni, altının buradan hızlı ve kolayına nakde döşürebilmesidir.

Hollanda’nın bu adımı tek başına atmış bir çaba değildi. Fransa da ABD’de bulunan rezervlerinin bir kısmını 129 tonluk bir yükle New York’tan ülkesine getirdi.

Almanya ise benzer bir süreci daha önce tamamlayarak New York ve Paris’te tutulan 216 tondan fazla altınını Frankfurt’a taşımıştı.

SOĞUŞ SAVŞ DÖNEMİNDEKİ GÜVENLİK KORKUSU TEKRARLANIYOR MU?

Merkez bankalarının altın rezervlerinin yerini değiştirmesi yeni bir uygulama değildir. Soğuğ Savaş döneminde Avrupa’daki merkez bankaları, güvenlik gerekçeleriyle rezervlerinin önemli bir kısmını New York’a taşımıştı.

Şimdi tablo tersine dönüyor. Avrupa ülkeleri, rezervlerinin bir kısmını yeniden kendi bölgesine veya Avrupa’nın önemli finans merkezlerine getiriyor.

Bu süreç sadece fiziksel taşıma ile sınırlı kalmıyor. Uzmanlara göre, küresel belirsizlikler ve enflasyon risklerine karşı güvenli liman arayan merkez bankaları, son dört yılda yıllık ortalama bin ton altın satın aldı.

Merkez bankalarının bu güçlü talebi, altın fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasında önemli bir rol oynuyor.