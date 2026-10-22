Bloomberg’in aktardığı verilere göre, Singapur’daki özel altın varlıklarında son yıllarda belirgin bir ivmelenme gözleniyor. Kıymetli metal şirketi J. Rotbart & Co. verileri, ülkede saklanan özel altın miktarının 2014 yılından bu yana yaklaşık 16 kat artış göstererek geçen yıl 800 metrik tonun üzerine çıktığını ortaya koyuyor.

Söz konusu artışta en büyük payı Avrupa menşeli sermaye oluştururken, şirket yetkilileri stoklardaki büyüme eğiliminin önümüzdeki dönemde de süreceğini öngörüyor.

Aynı dönemde Batılı yatırımcıların dijital ve doğrudan başvurularında da artış kaydedildi. J. Rotbart & Co., Batı merkezli internet başvurularının son bir yılda üç katına çıktığını bildirirken; Indigo Precious Metals, Avrupalı ve Amerikalı yatırımcıların altın saklama talebinde yaklaşık yüzde 25'lik bir artış yaşandığını belirtiyor. Bölgedeki altyapı yatırımları da artan talebe paralel olarak genişliyor.

Silver Bullion bünyesinde faaliyet gösteren altı katlı yüksek güvenlikli kasa tesisi, küresel yıllık altın arzının yaklaşık yüzde 10’unu depolayabilecek kapasiteye sahip bulunuyor. Şirket verilerine göre, 2020 başından itibaren müşterilere ait altın varlıkları üç katına çıkarak Eylül ayında 8,6 ton seviyesine ulaştı. Bu stokların yaklaşık yüzde 90’lık bölümü yabancı yatırımcılara ait.

HONG KONG İLE REKABET VE PİYASA ÖLÇEĞİ

Singapur yönetimi, ülkeye giren altın akışını Asya’nın temel kıymetli maden ticaret merkezi olma hedefi doğrultusunda değerlendiriyor. Yeni saklama hizmetleri ve finansal altyapı projeleri geliştiren ülke, bölgedeki bir diğer finans merkezi olan Hong Kong ile rekabetini sürdürüyor.

Singapur'un altın ithalatı Ağustos ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 44 artarak 171 tona ulaşmış durumda. Ancak uzmanlar, Singapur’a yönelen bu transferlerin belirgin bir artış göstermesine rağmen küresel altın piyasasının toplam hacmine kıyasla halen sınırlı bir ölçekte kaldığına dikkat çekiyor.