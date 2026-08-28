İspanya’nın dünyaca ünlü en sıra dışı geleneği olan "La Tomatina" festivali, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Buñol kasabasında gerçekleşen dev organizasyonda binlerce kişi sokakları adeta kızıla bürüdü.

165 TON DOMATESLE SOKAK SAVAŞI YAPTILAR

Bu yıl 79'uncu kez kapılarını açan festivalde eğlence tavan yaptı. Bir saatten fazla süren dev etkinlik boyunca tam 165 ton domates havada uçuştu. Her yıl ağustos ayının son çarşambasında düzenlenen ve kökeni 1945 yılındaki basit bir gençlik kavgasına dayanan festival, yine dünyanın dört bir yanından insanı tek bir noktada buluşturdu.

YASAKLANDI, TABUTLA PROTESTO EDİLDİ

Festivalin bugünlere geliş hikayesi ise oldukça ilginç. 1950'li yıllarda diktatör Francisco Franco yönetimi tarafından yasaklanan La Tomatina, kasaba halkının unutulmaz protestosuyla geri kazandırıldı. Yasağa öfkelenen Buñol halkı, siyahlar giyerek dev bir domatesi tabuta koydu ve cenaze marşları eşliğinde sokaklarda yürüdü. Bu yaratıcı tepkinin ardından festival 1959'da resmi kurallarla (süre sınırı ve sokak temizliği şartı) yeniden özgürlüğüne kavuştu.

BOLLYWOOD FİLMİ İLE GELEN TURİST AKINI

Son üç yılda katılımcılarının yaklaşık %40'ını yabancı turistlerin oluşturduğu dev organizasyonda, bu yıl özellikle Hintli turistlerin yoğun ilgisi dikkat çekti. 2011 yapımı popüler Bollywood filmi “Zindagi Na Milegi Dobara” sahnesinde festivalin yer alması, binlerce kilometre öteden Hint gezginlerin festival rotasını İspanya'ya kırmasını sağladı. 20 binden fazla kişinin coşkuyla katıldığı La Tomatina, İspanya’nın en büyük turizm sembollerinden biri olmaya devam ediyor.