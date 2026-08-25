Türkiye'nin önemli salçalık domates üretim bölgelerinden Bursa Karacabey'de üreticinin yaşadığı fiyat ve alım sorunu giderek büyüyor. Fabrikaların ürünü yeterli miktarda kabul etmediği öne sürülürken, tonlarca domates tarlada ve fabrika kapılarında kaldı. Üreticiler, satılamayan domatesleri tırlara yükleyerek meraya dökmek zorunda kaldı. Görüntülerde, tüketilebilir durumdaki tonlarca ürünün toprağa döküldüğü görüldü.

“KARACABEY’DEKİ MAL KALKMAZ”

Gıda Bülteni'ne konuşan üretici Uğur Birinç, fabrikaların sezona geç başlamasının bölgede ürün birikmesine neden olduğunu belirterek, “Bu sene fabrikalar geç açıldı. Karacabey’deki mal kalkmaz. Günde 60 bin ton hasat oluyor. Bu mal tarlada kalır, sorun daha da büyüyecek” dedi.

Karacabey'de 14 salça fabrikasının bulunduğunu belirten üreticiler, fabrikaların yeterli alım yapmamasının hasat döneminde ciddi yığılmaya yol açtığını ifade ediyor.

ÜRETİCİ FİYATTAN ŞİKAYETÇİ

Birinç, sorunun yalnızca fabrikaların geç açılmasından kaynaklanmadığını, aracılık sisteminin de fiyatları düşürdüğünü savundu. Birinç, “Fabrikalar çiftçiden almıyor, tarla ekmeyen aracıdan mal alınıyor” ifadelerini kullandı.

Üretici ayrıca, “Tarla ekmeden fabrikaya taahhüt veren aracılar var. Bunların önlenmesi lazım. Fabrikaya 5,25 TL’den taahhüt veren aracı, şimdi gelip bizden domatesi 3–3,5 TL’ye almaya çalışacak. Çiftçi bu fiyatla zarar eder.” dedi.

MALİYET YÜKSEK, FİYAT DÜŞÜK

Bölgede salçalık domatesin kilogram fiyatının 4,5 TL seviyelerine kadar gerilediği belirtilirken, toplama ve nakliye giderlerinin ardından üreticinin elinde yaklaşık 3 TL kaldığı ifade ediliyor. Bir dekar üretim maliyetinin yaklaşık 50 bin TL'ye ulaştığı bölgede, dekardan ortalama 10 ton ürün alınıyor. Üreticiler, mevcut fiyatlarla maliyetlerini karşılamakta zorlanıyor.