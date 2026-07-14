Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sabah saatlerinde tonlarca kavunun yola saçılmasına neden olan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaza, İslahiye-Nurdağı kara yolunun 8’inci kilometresinde yaşandı. Hatay’dan yüklediği 2 ton kavunu Gaziantep'e ulaştırmak üzere yola çıkan Ali A. (39) idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

KAVUNLAR BAŞKA BİR ARACA YÜKLENDİ

Sürücü Ali A.'nın yara almadan atlattığı kazanın ardından kamyonetin kasasında bulunan 2 ton kavun kara yoluna saçıldı. Olay yerine gelen ekipler ve çevredekilerin yardımıyla yol üzerine dağılan kavunlar tek tek toplandı. Toplanan kavunlar, bölgeye çağrılan başka bir kamyonete yüklenerek Gaziantep’e gönderildi. Kazaya karışarak yolu kısmen kapatan kamyonet ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.