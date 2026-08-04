Madencilerin yeni bir tünel açarken tesadüfen keşfettiği mağara, yalnızca büyüklüğüyle değil, içerisindeki aşırı koşullarla da dikkat çekiyor. Yaklaşık 50 ila 58 derece sıcaklık ve yüzde 90'ın üzerindeki nem nedeniyle özel soğutmalı ekipman kullanılmadan içeride birkaç dakikadan fazla kalmak mümkün olmuyor.

DEV KRİSTALLERİN OLUŞUMU YÜZ BİNLERCE YIL SÜRDÜ

Bilim insanlarına göre dev kristaller, yer altındaki sıcak ve mineraller açısından zengin suların yüz binlerce yıl boyunca neredeyse aynı sıcaklıkta kalması sayesinde oluştu. Sıcaklığın yaklaşık 58 derece civarında uzun süre sabit kalması, kristallerin kesintisiz şekilde büyümesine olanak sağladı. Bu süreç sonunda dünyanın başka hiçbir yerinde görülmeyen boyutlarda kristaller ortaya çıktı.

Araştırmalar, Naica Kristal Mağarası'nın yalnızca görsel açıdan değil, kristallerin nasıl oluştuğunu anlamak için de eşsiz bir doğal laboratuvar olduğunu gösteriyor. Burada elde edilen veriler, minerallerin büyüme süreçlerine ilişkin birçok bilimsel çalışmaya ışık tutuyor.

MAĞARA YENİDEN SU ALTINDA KALDI

Bilim insanları yıllarca özel koruyucu kıyafetlerle mağarada araştırmalar yürüttü. Ancak madendeki su tahliye sistemlerinin durmasının ardından yer altı suları yeniden yükselmeye başladı ve Kristal Mağarası büyük ölçüde tekrar su altında kaldı. Bu nedenle mağaraya erişim günümüzde oldukça sınırlı durumda ve dev kristaller doğal ortamlarında korunmaya devam ediyor.