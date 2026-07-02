Proje, Hollanda merkezli Kelp Blue tarafından Namibya'nın Lüderitz kıyılarında yürütülüyor. Şirket, denizde yetiştirdiği Macrocystis pyrifera (dev kelp) türü yosunları işleyerek tarımda kullanılan doğal ürünlere dönüştürüyor. Aynı zamanda bu yosun ormanlarının karbon depolamaya katkı sağlaması ve deniz ekosistemini güçlendirmesi de amaçlanıyor.

ÜRETİM HER YIL ARTIRILIYOR

Kelp Blue, 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 730 ton dev yosun hasat ettiğini açıkladı. Şirket, yıl sonuna kadar 500 ton daha hasat yaparak üretim miktarını geçen yıla göre yaklaşık iki katına çıkarmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Namibya kıyılarındaki deniz yosunu çiftliklerinin de büyütülmesi planlanıyor.

Hasat edilen yosunlar doğrudan tarım arazilerine taşınmıyor. Önce işlenerek tarımda kullanılabilecek doğal bitki destek ürünlerine dönüştürülüyor. Şirkete göre bu ürünler, toprağın suyu daha uzun süre tutmasına yardımcı olurken bitki gelişimini desteklemeyi ve kuraklık nedeniyle yaşanan verim kayıplarını azaltmayı amaçlıyor.

AMAÇ KURAKLIKLA MÜCADELEYE DESTEK OLMAK

Kelp Blue'nun geliştirdiği ürünler bugün farklı ülkelerde tarım sektöründe kullanılmaya başlanırken, şirket üretim kapasitesini artırmaya devam ediyor. Uzmanlar, deniz yosunundan elde edilen doğal ürünlerin özellikle kurak ve organik madde bakımından zayıf topraklarda tarımsal üretimi destekleme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. Projenin ilerleyen yıllarda hem üretim kapasitesinin hem de kullanım alanlarının daha da genişletilmesi hedefleniyor.