Yaklaşık 12 yıl boyunca planlanan çalışmanın amacı, adada yaşayan siyah fareler, Norveç fareleri ve ev farelerini tamamen ortadan kaldırarak Galapagos'un hassas ekosistemini eski haline döndürmekti. Uzmanlar, bu istilacı kemirgenlerin kuşların yumurtalarını tükettiğini, sürüngenlere zarar verdiğini ve birçok yerli türün yaşamını tehdit ettiğini belirtiyor.

GPS DESTEKLİ HELİKOPTERLERLE ÜÇ AŞAMALI OPERASYON

Operasyonda iki helikopter, önceden belirlenen GPS rotalarını takip ederek alçak irtifada uçuş yaptı ve zehirli yemleri adanın dört bir yanına dağıttı. İlk uygulamanın ardından hayatta kalmış olabilecek kemirgenlerin yeniden çoğalmasını önlemek amacıyla ikinci ve üçüncü dağıtımlar gerçekleştirildi.

Dağıtılan yemlerde, dünyada ada restorasyonu projelerinde yaygın olarak kullanılan brodifacoum adlı kemirgen zehri kullanıldı. Operasyon sırasında karadaki ekipler de yerli canlıları korumak için çeşitli önlemler aldı. Hassas türler geçici olarak güvenli alanlara taşınırken, evcil hayvanlar riskli bölgelerden uzaklaştırıldı ve yemlerin tüketimi sürekli takip edildi.

DOĞAL YAŞAM YENİDEN CANLANMAYA BAŞLADI

Operasyonun ardından Floreana Adası'nda doğal yaşamın yeniden toparlandığına ilişkin önemli bulgular elde edildi. En dikkat çekici gelişme ise Galapagos rayı (Laterallus spilonota) adlı kuş türünün yeniden görülmesi oldu. Bu tür, Charles Darwin'in 1835 yılında adayı ziyaret etmesinden sonra bir daha kayıt altına alınmamıştı.

Yapılan gözlemlerde ayrıca Darwin ispinozları, kertenkeleler, gekolar ve kara salyangozlarının sayısında da artış tespit edildi. Doğa koruma ekipleri, istilacı kemirgenlerin ortadan kaldırılmasının Floreana Adası'nın biyolojik çeşitliliğinin yeniden güçlenmesi için kritik bir dönüm noktası olduğunu değerlendiriyor.