Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte zeytinyağının piyasaya sürüleceği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
4 BİN 780 LİTRE SAHTE ZEYTİNYAĞI BULUNDU
Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında şüpheli kamyonet Kuyucak otoban gişelerinde durduruldu. Araçta gerçekleştirilen aramada toplam 4 bin 780 litre sahte zeytinyağı bulundu.
PİYASA DEĞERİ 780 BİN 400 LİRA
Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 780 bin 400 lira olduğu belirtildi.
Operasyon kapsamında kamyonetin sürücüsü 26 yaşındaki B.C.A. ile araçta bulunan 27 yaşındaki C.O. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.