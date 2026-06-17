Amerika Birleşik Devletleri’nin Güney Kaliforniya bölgesinde, restoranlardan ve deniz ürünleri pazarlarından toplanan 24.000 poundun (yaklaşık 11 ton) üzerinde atık istiridye kabuğu, kıyı ekosistemlerini desteklemek amacıyla geri dönüştürülüyor. Çalışma, Orange County Coastkeeper bünyesinde faaliyet gösteren Shells for Shorelines (Kıyı Hatları İçin Kabuklar) programı kapsamında yürütülüyor.

6 AY BOYUNCA GÜNEŞTE BEKLETİLİYOR

Deniz restorasyon direktörü Kaysha Kenney liderliğinde yürütülen programda, Orange County ve Long Beach genelindeki işletmelerden her hafta düzenli olarak kabuk toplanıyor. Toplanan atıklar, çevre projelerinde kullanılmadan önce doğal temizlik sürecinden geçiriliyor. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, kabukların zararlı patojen ve organizmalardan arındırılması amacıyla en az altı ay boyunca güneş altında kurutulduğu (kürleme) belirtildi.

SU KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) Balıkçılık Birimi verilerine göre, istiridye resifleri deniz canlıları için korunaklı alanlar oluşturmanın yanı sıra alg ve fazla besin maddelerini süzerek su kalitesini artırıyor. Uygun koşullar altında tek bir istiridye, günde ortalama 50 galon (yaklaşık 190 litre) suyu filtreleme kapasitesine sahip bulunuyor. Resifler ayrıca dalga enerjisini kırarak kıyı erozyonunu azaltma ve sulak alanları koruma işlevi görüyor.

KÜRESEL RESİF VARLIĞI %10'UN ALTINA DÜŞTÜ

Dünya genelinde 144 körfezi kapsayan bilimsel analizler, incelenen bölgelerin %70’inde istiridye resiflerinin eski yoğunluğunun %10’unun altına gerilediğini gösteriyor. Araştırmacılar, yeryüzündeki toplam istiridye resiflerinin %85'inin aşırı avlanma, habitat tahribatı, hastalıklar ve su kalitesindeki düşüş nedeniyle kaybedildiğini kaydediyor.

YERLİ TÜRLER KORUMA ALTINDA

Shells for Shorelines programı, Kaliforniya’nın tek yerli istiridye türü olan Olympia istiridyelerinin çoğaltılması çalışmalarını da destekliyor. Orange County Coastkeeper’ın Ekim 2025 raporuna göre, yerel iskele sahiplerinin katılımıyla yürütülen topluluk projesinde 1.600 yerli Olympia istiridyesi sisteme kazandırıldı. Geri dönüştürülen kabuklar, yeni istiridye popülasyonlarının tutunarak büyümesi için zemin olarak kullanılıyor.