Şili Çevre Bakanlığı ve uluslararası çevre kuruluşu Island Conservation, ülkenin Coquimbo bölgesinde yer alan Isla Pajaro Uno'da yürütülen kapsamlı ekolojik restore projesinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Yıllar önce gemiler aracılığıyla adaya kaza eseri ulaşan ve doğal yırtıcıları bulunmadığı için hızla çoğalan sıçanların bölgeden tamamen temizlendiği doğrulandı.

Yaklaşık 70 hektarlık bir alana sahip olan Isla Pajaro Uno'da, sıçan popülasyonu deniz kuşlarının yumurta ve yavrularını hedef alarak ada ekosistemine büyük zarar veriyordu. Tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla yetkililer, helikopterlerle GPS destekli hassas rotalar izleyerek adaya tonlarca kemirgen zehri içeren yem dağıttı.

HAVADAN MÜDAHALE TEK BAŞINA YETERLİ OLMADI

Hava operasyonunun yanı sıra saha ekipleri, kaçan ya da saklanan kemirgenlerin yeniden çoğalmasını önlemek adına zorlu coğrafi koşullara sahip acil ve sarp kayalıklara tırmanarak manuel müdahalelerde bulundu.

Zararlı türün adada tamamen yok edilmesini hedefleyen bu iki aşamalı çalışmanın ardından uzun soluklu bir izleme ve gözetim süreci başlatıldı.

2 YIL SONRA ADANIN ÜZERİNDEKİ BASKI KALKTI

Operasyonun tamamlanmasından iki yıl sonra gerçekleştirilen saha incelemeleri ve denetim kampanyaları sonucunda, adada tek bir sıçan izine dahi rastlanmadığı açıklandı. Biyolojik çeşitliliği koruma adına dönüm noktası olarak değerlendirilen bu gelişmeyle birlikte, bölgedeki deniz kuşlarının üreme alanları üzerindeki en büyük baskı kalkmış oldu.

Sıçanların temizlenmesinin ardından, adayı terk eden yerli türler bölgeye geri dönmeye başladı. Özellikle koruma altındaki deniz kuşu türlerinden biri olan Yunco (Pelecanoides garnotii), adayı yeniden kuluçka ve üreme alanı olarak kullanmaya başladı.

Uzmanlar, yürütülen projenin sadece zararlı bir türü yok etmekle kalmayıp, yerli yaban hayatının sürdürülebilirliği için gerekli doğal koşulları yeniden sağladığını belirtti.