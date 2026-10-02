Uganda'nın geleneksel krallıklarından Tooro Krallığı'nda 31 yıllık Kral Oyo dönemi sona erdi.
34 yaşındaki Kral Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV'ün geçtiğimiz ay kanser nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından krallığın yeni hükümdarı belli oldu.
Babiito klanından 21 kişilik komite, Uganda'nın devlet yayın kuruluşunda çalışan gazeteci 56 yaşındaki Edward Rukidi Kijanangoma'yı yeni kral olarak belirledi.
GELENEKSEL TÖRENLE TAHTA ÇIKTI
Kijanangoma'nın tahta çıkışı geleneksel ritüeller eşliğinde gerçekleştirildi.
Gece yarısından itibaren başlayan törenlere katılan Kijanangoma, yaklaşık 4 kilometrelik geleneksel yürüyüşün ardından Karuziika Kraliyet Sarayı'na ulaştı.
Taç giyme töreninin ardından, krallığın kolay elde edilmediğini simgeleyen sembolik bir mücadele gerçekleştirildi.
Törenlerin devamında Kijanangoma, Babiito kraliyet klanı üyeleri tarafından kutsandı.
Kijanangoma'nın kral ilan edilmesiyle birlikte Tooro Krallığı'nın tahtı, Kral Oyo'nun mensup olduğu soydan farklı bir kola geçti.
TAHT OĞLUNA KALMADI
Kral Oyo'nun küçük yaşta bir oğlunun bulunduğu ve vasiyetinde oğlunun tahta geçmesini istediği de öne sürüldü.
Kral Oyo'nun annesi Kraliçe Best Kemigisa'nın oğlunun vasiyetine uyulması gerektiğini savunmasına rağmen komite kararını bu yönde verdi.
KALECİ REDDETMİŞTİ
Komitenin ilk tercihi İngiltere'de yaşayan ve South East Dons futbol takımında kalecilik yapan 36 yaşındaki Prens George Desmond Kamurasi olmuştu.
Ancak Kamurasi, başka sorumlulukları olduğunu söyleyerek tahtı reddetmişti.