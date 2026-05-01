Tenis sadece bir spor değil, bazen bir mühendislik harikası bazen de doğanın kalbinde bir meditasyon alanıdır. Dubai’nin bulutları delen gökdelenlerinden İtalya’nın dik yamaçlarına kadar, raket sallarken nefesinizi kesecek dünyanın en sıra dışı 5 kortunu mercek altına aldık.

Tenis tutkunları için zemin sadece toprak veya çimden ibaret değil. Bazı kortlar var ki, skor tabelasından çok manzarasıyla konuşuluyor. İşte "burada oynamak bir ayrıcalık" dedirten o noktalar:

1. Gökyüzünde Bir Düello: Burj Al Arab (Dubai)

Dünyanın en ikonik fotoğraflarından birine ev sahipliği yapan bu "kort", aslında 211 metre yükseklikteki bir helikopter pisti. 2005 yılında Roger Federer ve Andre Agassi’nin burada yaptığı gösteri maçıyla hafızalara kazınan bu alan, her ne kadar kalıcı bir kort olmasa da, adrenalin tutkunları için listenin zirvesinde yer alıyor. Burada topu dışarı atmak, onun bir daha geri gelmeyeceği anlamına geliyor!

2. Alp Dağları’nın Kalbinde: Bio-Hotel Stanglwirt (Avusturya)

Avusturya Alpleri’nin eteğinde yer alan bu kort, "dünyanın en güzel manzaralı tenis tesisi" unvanını defalarca kazandı. Wilder Kaiser dağlarının karlı zirvelerine karşı toprak kortta oynamak, oyunculara kendilerini bir kartpostalın içindeymiş gibi hissettiriyor. Kortun etrafındaki otlatılan inekler ve temiz dağ havası, maçın stresini anında yok ediyor.

3. Kayalıkların Arasındaki Gizli Bahçe: Il San Pietro di Positano (İtalya)

Amalfi Kıyısı’nın dik yamaçlarına gizlenmiş bu kort, adeta denizle gökyüzü arasında asılı duruyor. İki dev falez (kayalık) arasına inşa edilen korta ulaşmak için kayaların içine oyulmuş bir asansörle inmeniz gerekiyor. Akdeniz’in turkuaz sularına karşı set sayısını takip etmek, dikkatiniz dağılacağı için pek kolay olmayabilir!

4. Kızıl Kayaların Büyüsü: Enchantment Resort (Arizona, ABD)

Sedona’nın ünlü "Red Rock" (Kızıl Kaya) oluşumlarının tam ortasında yer alan bu kortlar, dramatik bir görsel şölen sunuyor. Gün batımında kayaların aldığı turuncu ve kırmızı renkler, tenis deneyimini mistik bir yolculuğuna dönüştürüyor. Arizona’nın sessizliği içinde sadece topun raketle buluşma sesini duymak, birçok oyuncu için terapi niteliğinde.

5. Geleceğin Vizyonu: Deniz Altı Tenis Kompleksi (Kavramsal Tasarım)

Henüz inşa edilmemiş olsa da, mimar Krzysztof Kotala tarafından Dubai için tasarlanan "Underwater Tennis Center" projesi, listenin en çılgın maddesi. Dev bir cam kubbe altında, balıkların ve mercan resiflerinin izleyiciliğinde maç yapma fikri, mühendislik zorlukları nedeniyle şimdilik rafa kaldırılsa da tenis dünyasının en büyük hayali olmaya devam ediyor.