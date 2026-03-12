Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon PSG, evinde Chelsea'yi 5-2 mağlup ederek çeyrek final için büyük bir adım attı. Ancak maçın içinde Chelsea'nin yıldızı Pedro Neto ile top toplayıcı çocuk arasında yaşanan gerilim maçın önüne geçti.

Maçın son bölümünde dışarı çıkan topu almak isteyen Pedro Neto, top toplayıcı çocuğu iterek yere düşürdü. Yaşanan bu olaydan sonra iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Pedro Neto maç sonrası, "Ona formamı verdim. Gerçekten çok üzgünüm, ondan özür dilemem gerektiğini hissediyorum. Fransızcam çok iyi değil ve Vitinha yanıma gelip ona benim böyle biri olmadığımı söyledi. Sonunda(top toplayıcı çocuk da güldü ve ben de ona formamı verip 35 kere özür diledim. Olanları anladı ve durumdan memnundu. Maçın heyecanıyla topu hızlıca almak istedim ve onu hafifçe ittim. Ben böyle biri değilim. O anın sıcaklığıyla oldu ve özür dilemek istiyorum. Gerçekten çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

UEFA DURUMA EL ATTI

UEFA buna rağmen Portekizli yıldız oyuncu hakkında disiplin soruşturması başlattı. UEFA açıklamasında, Pedro Neto hakkında UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 15. maddesi uyarınca sportmenlik dışı davranış nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.