ABD halkı, kongrenin yanı sıra 36 eyalette valileri ve yerel meclis üyelerini belirlemek için sandığa gitti. Mavi renkle temsil edilen Demokratların zaferiyle sonuçlanan seçimlerin en büyük kaybeden Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump oldu. Trump’ın başkanlığının son iki yılında Senato ve Temsilciler Meclisi Demokratlar’ın kontrolüne geçti.

SANDIKTA YENİLGİ

Kesin olmayan sonuçlara göre; Senato’da Demokratlar 54, Cumhuriyetçiler 44 sandalyeye ulaştı. 7 sandalyeyi Cumhuriyetçiler’den alan Demokratlar, çoğunluğu sağladı. Temsilciler Meclisi yarışında Demokratlar 228, Cumhuriyetçiler 139 sandalye kazandı. Cumhuriyetçilerin elindeki 25 sandalye Demokratlara geçti.

Seçimi kaybeden ve siyasi etkisi azalan Trump, “Topal ördek” durumuna düştü.

KATILIM REKORU

Demokratlar, seçim kampanyasında hayat pahalılığı, İran savaşı ve yolsuzluk endişeleri üzerinden Trump yönetimini hedef aldı. Seçimlerde birçok ilk de yaşandı. Ülkede farklı tarihlerde başlayan erken oy kullanma sürecinde katılım rekoru kırıldı.

Demokratların lideri Hakeem Jeffries, ABD tarihinde Temsilciler Meclisi Başkanı olan ilk siyah siyasetçi olmaya hazırlanıyor. Kongreye aday olan 7 Müslüman seçimlerden galip ayrıldı. Demokrat Abdul el-Sayed (42), ABD Senatosu’na seçilen ilk Müslüman senatör oldu. El-Sayed, zafer konuşmasında İsrail’e desteği eleştirdi, “Savaşa para göndermeyeceğiz” dedi.

GAZZE’DE GÖNÜLLÜ DOKTOR

Gazze’de gönüllü doktorluk yapan Adam Hamawy, New Jersey’de Kongre üyesi seçilen ilk Müslüman oldu. Dominik Cumhuriyeti kökenli Darializa Avila Chevalier (32), yüzde 87 oyla Temsilciler Meclisi’ne girdi. Filistin’e destek eylemine katılan Chevalier, bu gösterilerde İslam’ı seçmişti.

YERLİ KADIN KAZANDI

Keisha Lance Bottoms’ın, Georgia’nda seçimi kazanıp ABD tarihinin ilk siyahi kadın valisi oldu. Joe Biden döneminin içişleri bakanı Demokrat Deb Haaland (60), New Mexico valisi seçildi. Haaland, ABD tarihinin ilk yerli valisi oldu.

Donald Trump’tan yenilgi yorumu:

Pusulada ben olsam kazanırdık

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’nin her iki kanadında da çoğunluğu sağlayan Demokratları tebrik etti. Trump, “Bence Demokratlar iyi iş çıkardı” dedi. Demokratların yasa tasarılarını veto edeceği mesajını da veren Trump, “Demokratlarla birlikte çalışacağız ve bildiğiniz gibi onlarla çalışmayı dört gözle bekliyoruz, muhtemelen bir şekilde uzlaşacağız” diye konuştu.

Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde yaşadığı oy kaybında İran savaşının rol oynadığını da kabul eden Trump, “Ben oy pusulasında yoktum. Eğer olsaydım ezici bir zafer kazanırdık” ifadesini kullandı. Trump kampanya boyunca seçmenlere “Oy pusulasında ben varmışım gibi davranın” şeklinde seslenmiş, Cumhuriyetçi adayları bizzat belirlemiş ve onlarla mitinglere katılmıştı.