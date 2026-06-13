1924 yılında müze olarak kapılarını açmasının ardından geçen yıl ilk kez gece ziyaretlerine ev sahipliği yapan Topkapı Sarayı, bu yıl kapsamı genişletilen programıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Etkinlikler, 13 Eylül’e kadar her cumartesi günü 20.30 ile 22.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

YENİ YERLER ZİYARETE AÇILDI

Bu yılki gece ziyaretlerinde, sarayın yakın dönemde ziyarete açılan bazı bölümleri de ilk kez güzergaha eklendi. Böylece ziyaretçiler, Osmanlı saray yaşamına dair daha fazla alanı gece atmosferinde keşfetme fırsatı bulacak.

SARAYIN KADINLAR DÜNYASI DA GEZİLECEK

Yeni rota kapsamında Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı’nda kadınefendi daireleri, cariyeler koğuşu, çamaşırhane, mutfak, kiler, hamam ve kahve ocağı gezilebilecek. Harem-i Hümayun bölümünde ise Karaağalar Taşlığı, Karaağalar Koğuşu, Hünkar Has Odası, Hünkar Hamamı, III. Murad Has Odası, Mabeyn Taşlığı ve Altın Yol ziyaretçilere açılacak. Mabeyn Yolu üzerindeki Çini Sanat Galerisi de gece turuna dahil edilen yeni alanlar arasında yer alıyor.

Gece turu boyunca sarayın avluları, Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü ve Hazine Sergisi de ziyaret edilebilecek. Hazine Sergisi’nde sergilenen Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi önemli eserler de gece ziyaretlerinde görülebilecek.

Programın son durağı olan dördüncü avluda ise ziyaretçiler Havuzlu Teras’ta gezebilecek, İftariye Kameriyesi ve Mecidiye Köşkü terasından İstanbul’un tarihi yarımadasına ve panoramik manzarasına tanıklık edebilecek.

Bab-ı Hümayun’dan başlayıp yine aynı noktada sona erecek gece ziyaretlerinde, konuklara sesli rehber hizmeti sunulacak. Ayrıca birinci avluda bulunan kafeterya da ziyaret saatleri boyunca hizmet vermeye devam edecek. Biletler ise Topkapı Sarayı gişelerinden temin edilebilecek.