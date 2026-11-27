Milli Saraylar, Topkapı Sarayı’nın Harem-i Hümayun bölümünde bulunan Cüceler Dairesi’nin ziyarete açıldığını duyurdu.

TOPKAPI SARAYI’NDA YENİ KEŞİF NOKTASI

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Harem’in bugüne kadar az bilinen hikâyelerinden birinin daha gün yüzüne çıkarıldığı belirtildi. Dönemin kültürünü yansıtan eşyalar ve canlandırmalarla yeniden düzenlenen daire, ziyaretçilerin saray yaşamının farklı bir yönünü tanımasına olanak sağlayacak.

CÜCE AĞALARIN SARAYDAKİ GÖREVLERİ

Cüce Ağa olarak adlandırılan kısa boylu görevliler, özellikle 17. ve 19. yüzyıllarda sarayın farklı birimlerinde hizmet verdi. Padişahın ve saray halkının eğlendirilmesi, haberleşme, tören protokolü ve yakın hizmetler, bu görevlilerin başlıca sorumlulukları arasında yer alıyordu. Enderun’da eğitim gören Cüce Ağalar, padişahın sohbetlerine eşlik etmenin yanı sıra şehzadelerin eğitimine de katkı sağlıyordu.

HEDEF, SARAYIN TÜM MEKÂNLARINI ZİYARETE AÇMAK

Milli Saraylar Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, ziyarete açılan alanlarla ilgili hedeflerini, “Hedefimiz Topkapı Sarayı'nın gezilebilecek tüm mekanlarını hızlıca hazırlayıp, ziyarete açıp, ziyaretçilerimizle buluşturabilmektir” sözleriyle açıkladı.

ZİYARET SAATLERİ BELLİ OLDU

Topkapı Sarayı’nın Harem-i Hümayun bölümündeki Cüceler Dairesi, salı günleri hariç her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Yeni ziyaret noktası, saray tarihinin daha az bilinen yönlerini ve Cüce Ağaların saraydaki yaşamını yakından tanımak isteyen ziyaretçileri ağırlayacak.