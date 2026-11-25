Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Beylice Mahallesi’nde zeytin toplamak amacıyla bölgeye giden Durdane Oğmaç (55) ve Nuran Oğmaç (53), kahvaltı hazırlamak için çevreden ısırgan otu ve çeşitli yabani otlar topladı. Topladıkları otları yumurtayla karıştırarak tüketen kuzenler, bir süre sonra rahatsızlandı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapılan iki kadın, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Durdane Oğmaç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Nuran Oğmaç’ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın nedenine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.