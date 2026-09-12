CHP’li üyelere yönelik tehdit iddialarının gölgesinde yapılan Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimini alan AKP’li Dündar Ziya Gültekin, seçim kazanmış gibi esnaf ziyareti yaptı, videosunu sosyal medyasında paylaştı.

“Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Üsküdar halkı ile kucaklaştı” notuyla paylaşılan videoda Gültekin esnafla tokalaşıyor, selamlaşıyor, sohbet ediyor.

Gültekin, seçim öncesinde 4 CHP’li meclis üyesinin AKP’ye geçmesi ve 2 CHP’li meclis üyesinin de tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekili seçiminin 4. turunda 21’e 19 oyla kazandı.

Başkanın yayınladığı bu sosyal medya mesajına vatandaşlardan çok sayıda tepki geldi.

Bir yurttaş “Sadece 21 oyla geldi. İleride nasıl anılacak farkında mı acaba” diye yazdı.