Anadolu’nun el değmemiş yüksek dağlarında, yabani arıların insan müdahalesinden tamamen uzak bir şekilde ürettiği kaya balı, altın değerindeki fiyatı ve eşsiz şifasıyla yeniden gündemde. Güneş görmeyen derin mağaralarda ve sarp uçurumlarda şekillenen bu özel bal, bu yıl rekor bir fiyatla kilogramı 9 bin liradan alıcı buluyor.

KAYALIKLARIN ARASINDA ÇIKIYOR

Kaya balını geleneksel ballardan ayıran en büyük özellik, üretiminde hiçbir kovan veya yapay petek kullanılmaması. Tamamen yabani ortamda yetişen arılar, peteklerini doğrudan kayalıkların oyuklarına örüyor. Bu doğal hazineye ulaşmak ise adeta ecel terleri döktürüyor. Balın bulunduğu uçurumlara ulaşmak için yöre halkı ve deneyimli dağcılar özel halatlarla metrelerce yükseklikten aşağı sarkıyor.

TOPLAMAK BÜYÜK CESARET İSTİYOR

Yabani arıların saldırısından korunmak amacıyla toplama işlemi genellikle arıların pasif olduğu gece vakti veya sabahın ilk ışıklarında, koruyucu kıyafetlerle gerçekleştiriliyor. Bir kayalıktan yılda sadece birkaç kilo çıkarılabildiği için bu özel lezzeti bulmak da toplamak da büyük bir cesaret ve uzmanlık gerektiriyor.

VÜCUDU ÇELİK GİBİ GÜÇLENDİRİYOR

Yüzlerce farklı endemik bitki türünün özünü taşıyan doğal kaya balı, uzmanlar ve tüketiciler tarafından adeta doğal bir ilaç olarak kabul ediliyor. Yüksek antioksidan kapasitesi ve zengin mineral içeriği sayesinde vücudun savunma mekanizmasını çelik gibi güçlendiren bu bal, doğal antibiyotik etkisiyle öne çıkıyor. İçeriğindeki yoğun enzimler sayesinde solunum yolu enfeksiyonlarına, kronik öksürüğe ve boğaz iltihaplarına karşı hızlı bir iyileşme sunuyor.

Aynı zamanda mide ve sindirim sistemini düzenleyerek gastrit ile ülser gibi rahatsızlıklarda doku yenilenmesini destekliyor. Yüksek besin değeriyle kronik yorgunluğu gideren bu doğa mucizesi, sınırlı üretimi ve zorlu toplama şartlarına rağmen şifa arayan vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.