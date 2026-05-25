Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı yaylalarında, karların erimesiyle birlikte toprak altından baş gösteren ve bölge halkı tarafından "yayla muzu" olarak adlandırılan ışgın (uçkun), bu yıl da Erzincan’ın Tercan ilçesinde büyük bir heyecanla karşılandı. Doğanın sunduğu bu ekşi ve ferahlatıcı lezzet, 1000 ile 3000 metre yükseklikteki sarp kayalıklardan toplanarak şehir merkezindeki tezgahlarda yerini almaya başladı.

YAYLA MUZU TEZGAHLARA İNDİ

Yıllardır geçimini bu bitkiyi toplayarak sağlayan yerel satıcılar, ışgının bu sezon kilogram fiyatının 100 ile 200 lira arasında değiştiğini belirtiyor. Ancak ışgın sadece yerel bir atıştırmalık olmanın çok ötesine geçmiş durumda. Özellikle son yıllarda hakkında yapılan bilimsel araştırmalar, bitkinin popülaritesini batı illerine kadar taşıdı. Artık sadece meyvesi değil, toprak altındaki kökü de şifa arayanlar tarafından yoğun bir şekilde talep ediliyor.

Işgını bu kadar değerli kılan en önemli özellik, doğada kendiliğinden yetişen tam bir vitamin deposu olmasıdır. İçeriğinde çok yüksek miktarda C vitamini barındıran bu bitki; aynı zamanda A, B1, B2, E ve K vitaminleri açısından da oldukça zengin bir profile sahip. Bölge halkı, bitkiyi hem bağışıklığı güçlendirmek hem de sindirim sistemine destek olması amacıyla tüketiyor.

TÜKETİRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Doğanın bu mucizevi hediyesi her ne kadar şifa amaçlı kullanılsa da uzmanlar temkinli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Işgın üzerindeki bilimsel çalışmalar devam ederken, bitkinin özellikle tedavi edici bir kür olarak kullanılmadan önce mutlaka bir uzman görüşü alınması tavsiye ediliyor.

Yüksek yaylaların bu sert ama bereketli bitkisi, kısa süren sezonuyla hem sofralara renk katmaya hem de yerel ekonomiye can suyu olmaya devam ediyor. Eğer yolunuz bugünlerde Doğu Anadolu’ya düşerse, tezgahlardaki bu doğal şifayı tatmadan dönmeyin.