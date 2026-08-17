1.Toplantıdan önce: tek bir çalışma dosyası oluşturun

Dağınıklığın büyük bölümü toplantı sırasında değil, hazırlık aşamasında oluşur. Ajanda, katılımcı listesi, önceki kararlar ve sunum bağlantıları tek bir klasörde toplanırsa görüşme sırasında farklı uygulamalarda dosya aramak gerekmez. Bulut klasörünün çevrim dışı erişime açılması da internet kesintisine karşı basit bir önlemdir.

2.Toplantı sırasında: el yazısı mı, klavye mi?

Kısa yorumlar, şema ve vurgu için aktif kalem doğaldır; uzun karar metinleri ve görev listeleri için fiziksel klavye daha hızlıdır. En iyi yöntem ikisinden birini seçmek değil, göreve göre geçiş yapmaktır. Ekranı ikiye bölerek bir tarafta sunumu veya gündemi, diğer tarafta not uygulamasını açık tutmak bağlam kaybını azaltır.

Bu kullanım biçiminde Casper PAD Z10 Pro gibi büyük ekranlı bir Android tablet örnek olabilir. Modelin 14,2 inç, 3:2 oranlı 2880 × 1920 OLED ekranı belge ve not alanını birlikte görüntülemeye elverişli bir çalışma yüzeyi sunuyor. MPP 2.0 destekli aktif kalem 4096 basınç seviyesini algılarken, touchpad’li Q Magic Keyboard uzun metinlerde tablet kullanımını laptop benzeri hale getiriyor.

3.Toplantıdan sonra: notu eyleme dönüştürün

4.Kararları, sorumluları ve tarihleri toplantı notunun en üstüne taşıyın.

5.El yazısı sayfaları aranabilir metne dönüştüren bir uygulama kullanıyorsanız sonucu mutlaka kontrol edin.

6.Sunumun son sürümünü ve toplantı notunu aynı proje klasörüne kaydedin.

7.Paylaşmadan önce kurum içi bilgi, kişisel veri ve erişim yetkilerini gözden geçirin.

8.Tek cihazlı toplantı düzeninin güçlü ve zayıf yanları

Yüz yüze toplantıda aktif kalem sessiz ve hızlı not almayı kolaylaştırır; ekran parlaklığı ve masadaki alan hesaba katılmalıdır.

Çevrim içi görüşmede kamera, gündem ve not aynı yerde tutulabilir; bildirimler kapatılmalı, mikrofon izinleri önceden denenmelidir.

Sunumda dosya doğrudan açılabilir; toplantı odasının HDMI, Type-C adaptörü veya kablosuz ekran yöntemi önceden doğrulanmalıdır.

Toplantı sonrasında not hızla görev listesine çevrilebilir; dosya formatı ve ekip erişim yetkileri korunmalıdır.

9.Android uyumluluğu baştan kontrol edilmeli

Casper Z10 Pro, Android tabanlı bir cihazdır. E-posta, web uygulamaları, görüntülü toplantı, not alma ve temel belge düzenleme için geniş bir kullanım alanı sunar. Ancak yalnızca Windows veya macOS üzerinde çalışan kurumsal eklentiler, makrolar ya da özel sunum araçları kullanılıyorsa ana bilgisayar yine gerekli olabilir. Bu nedenle kritik dosyalar gerçek bir toplantıdan önce cihazda denenmelidir.

10.Pratik kurulum listesi

Rahatsız Etmeyin modunu toplantı saatinde otomatik açılacak şekilde ayarlayın.

Not şablonunda tarih, katılımcı, karar, sorumlu ve termin alanlarını hazır bulundurun.

Sunumu hem düzenlenebilir biçimde hem PDF yedeğiyle saklayın.

Kalem ve klavyenin pil durumunu toplantı öncesinde kontrol edin.

Kurumsal dosyalarda ekran kilidi, parola ve paylaşım izinlerini etkinleştirin.

11.Sonuç:

Toplantı akışı e-posta, web tabanlı belge, not, PDF ve standart sunum dosyaları etrafında dönüyorsa tek tablet yeterli olabilir. Casper PAD Z10 Pro; büyük OLED ekranı, aktif kalemi ve kutu içeriğindeki klavyesiyle hem tablet gibi hem laptop benzeri kullanılabilen bir çalışma düzeni sunar. Kuruma özel masaüstü yazılımlar zorunluysa cihazı ana bilgisayarın tamamlayıcısı olarak konumlandırmak daha gerçekçidir.

12.Sık sorulan sorular

El yazısı notlar otomatik olarak metne çevrilebilir mi?

Bu özellik kullanılan not uygulamasına ve Türkçe el yazısı desteğine bağlıdır; dönüştürülen metin paylaşılmadan önce kontrol edilmelidir.

Tabletten sunum yapmak için internet gerekir mi?

Dosya cihaza indirilmişse her zaman gerekmez. Kablosuz ekran paylaşımı veya bulut dosyası kullanılacaksa ağ bağlantısı gerekir.

Aynı anda görüntülü görüşme ve not uygulaması açılabilir mi?

Android’in çoklu pencere desteği ve uygulamaların uyumuna bağlı olarak mümkündür; kritik toplantı öncesinde ses, kamera ve pencere düzeni denenmelidir.





