Çalışma hayatında yöneticilerin sıkça başvurduğu "maaş zammı yerine havalı unvan verme" yönteminin arkasındaki psikolojik gerçek gün yüzüne çıktı.

Cornell Üniversitesi tarafından 1.069 tam zamanlı çalışan üzerinde yürütülen kapsamlı araştırmaya göre, paradan ziyade gösterişli unvanlar ve herkesin önünde övülmek için daha çok çalışan kişilerin belirgin düzeyde narsist özellikler taşıdığı ortaya kondu.

Çalışanların büyük çoğunluğu parayı ve sessiz takdiri seçiyor

Araştırma kapsamında çalışanlara, iş yerinde tercih ettikleri ödül türleri soruldu. Katılımcıların büyük bir bölümü, şirket genelinde yapılan gösterişli duyurular veya unvan değişiklikleri yerine birebir görüşmelerde gelen övgüleri ve sessiz sedasız yapılan maaş artışlarını tercih ettiğini belirtti.

Bunun temel nedeninin ise iş arkadaşlarının kıskançlığını çekmemek ve ofis içi huzuru korumak olduğu tespit edildi.

Narsist çalışanlar vitrine oynuyor

Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu ise büyüklenmeci narsisizm puanı yüksek çıkan çalışanların tepkileri oldu. Bu kişilerin diğer çalışanların aksine şu davranışları sergilediği belirlendi:

• Unvan İçin Daha Çok Çalışıyorlar. Yetkisi ve maaşı aynı kalsa bile sırf ailesine ve çevresine hava atabileceği havalı bir unvan almak için çok daha fazla mesai harcıyorlar.

• Kıskanılmaktan Çekinmiyorlar. Empati duyguları daha düşük olduğu için iş arkadaşlarının kıskançlık duymasını umursamıyor, aksine herkesin önünde "ayın elemanı" seçilmeyi ve alkışlanmayı istiyorlar.

• Statü Açlığı Çekiyorlar. Topluluk önünde takdir edilmeyi, rakiplerine üstünlük kurma ve sosyal statü kazanma fırsatı olarak görüyorlar.

"Unvan şişirme" yöntemi şirketlere zarar verebilir

Araştırmayı yürüten Doç. Dr. Emily M. Zitek, yetki ve maaş artışı olmadan dağıtılan gösterişli unvanların ("unvan şişirme") genel çalışan motivasyonu için etkili bir yöntem olmadığını vurguladı. Zitek'e göre bu taktik, sıradan çalışanları motive etmek yerine şirket bünyesine orantısız sayıda narsist çalışanı çekme riski taşıyor.