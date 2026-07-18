Seyahat hazırlığı yaparken çoğu kişi kıyafetlerini düzenlemeye, sıvı ürünlerin akmasını önlemeye ve bavulunu mümkün olduğunca güvenli şekilde hazırlamaya çalışıyor. Ancak deneyimli gezginlerin yıllardır uyguladığı, neredeyse hiçbir ek maliyet gerektirmeyen ilginç bir yöntem son dönemde yeniden gündem oldu.

Uzman gezginler, bavulun dibine bir rulo ya da birkaç kat tuvalet kağıdı yerleştirmenin yolculuk sırasında çeşitli avantajlar sağlayabileceğini belirtiyor.

Bavuldaki fazla nemi emiyor

Uçak, otobüs ya da otomobille yapılan uzun yolculuklarda bavullar sıcaklık ve nem değişimlerine maruz kalabiliyor. Bu durum özellikle giysilerde nem oluşmasına ve zamanla istenmeyen kokuların ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Tuvalet kağıdı ise fazla nemi emerek kıyafetlerin daha kuru kalmasına yardımcı oluyor. Özellikle tam kurumadan bavula yerleştirilen havlu veya giysilerde oluşabilecek kötü koku ve küf riskini azaltabiliyor.

Kıyafetlere hoş bir koku kazandırıyor

Deneyimli gezginlerin sıkça kullandığı bir diğer yöntem ise tuvalet kağıdına birkaç damla uçucu yağ damlatmak.

Lavanta, limon, nane veya çay ağacı yağı gibi doğal esanslar, yolculuk boyunca bavulun içine hafif ve hoş bir koku yayarak kıyafetlerin daha ferah kalmasına katkı sağlayabiliyor.

Hassas eşyaları da koruyor

Tuvalet kağıdı yalnızca nem kontrolü için değil, hassas eşyaları korumak amacıyla da kullanılabiliyor.

Parfüm şişeleri, cam objeler veya hediyelik eşyaların etrafına sarılan katmanlar, yolculuk sırasında oluşabilecek darbelerin etkisini azaltarak kırılma riskini düşürebiliyor. Üstelik bunu bavulda neredeyse hiç yer kaplamadan yapıyor.

Gideceğiniz yerde de hayat kurtarabilir

Seyahat tutkunları, tuvalet kağıdının varış noktasında da beklenmedik durumlarda işe yarayabileceğini söylüyor.

Bazı otel, pansiyon, kamp alanı veya kiralık evlerde yeterli tuvalet kağıdı bulunmayabiliyor ya da sunulan ürünlerin kalitesi beklentileri karşılamayabiliyor. Bu nedenle birçok kişi, bavulunda yedek olarak bir rulo bulundurmayı tercih ediyor.