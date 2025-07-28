Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında "2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamındaki hazırlık toplantısı gerçekleşti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de teklifini açıkladı. Kahveci, "ilk altı ay 10 bin TL taban aylığının yanında yüzde 10 refah payı yüzde 25 oransal zam talep ediyoruz. İkinci altıncı ay için ise yüzde 20 oransal artış işitiyoruz. 2027 için birinci altı ayında 7 bin 500 TL taban aylığa yüzde 20 oransal zam, ikinci altı ayında ise yüzde 15 artış istiyoruz."

7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamalarda bulundu. "2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" Geçmişte Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti olarak uzlaşı mekanizmasıyla çok sayıda kazanıma şahit olunduğunu hatırlatan Vedat Işıkhan, "Bu yılki toplantımızda da kamu çalışanlarımız ve kamudan emekli olan vatandaşlarımız için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinden aldığımız ilhamla birlikte, AK Parti hükümetlerinin reformcu politikaları ve vatandaş odaklı anlayışı ile her zamanki gibi çeşitli kazanımlara şahit olacağız. Bakanlık olarak sosyal paydaşlarımızla her fırsatta bir araya geliyor, istişare ve diyalog mekanizmalarımıza ayrı bir önem veriyoruz." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, 2023 yılı Ağustos ayında, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Süreçte uzlaşı ve sosyal diyalog ilkeleriyle hareket eden sendika başkanlarına teşekkür eden Işıkhan, bu görüşmelerde hizmet kollarına ve kamu görevlilerinin geneline yönelik birçok kazanım elde edildiğini kaydetti.

Bakan Işıkhan, şöyle devam etti;

Bunları özetleyecek olursak, enflasyon farkı dahil olmak üzere bu dönemde kamu görevlilerimize kümülatif olarak yüzde 130 oranında artış sağladık. Bu kapsamda 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı, 2025 yılında 50 bin 503 liraya ulaşmış olup, böylece reel olarak yüzde 264 oranında artış sağlamış olduk. Mevcut durumda yılda dört defa ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin aylık olarak ödenmesini sağladık.

Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfı personeli ile avukat, müdür ve müdür yardımcıları, şef gibi birçok kamu çalışanının maaşlarında iyileştirmeler yaptık. 2023 yılında 1400 lira olan öğretim yılına hazırlık ödeneğini katsayıya çevirerek bugünkü verilere göre 5 bin 265 liraya yükselttik. Akademik personelin eğitim öğretim ödeneğini iki kat arttırdık. Fazla çalışma ücretlerinde önemli artışlar gerçekleştirdik.

Öte yandan kangren haline gelmiş bazı sorunların çözümü noktasında, örneğin insanlık onuruna yaraşmayan ve demokrasinin önünde kara leke olarak duran kamuda başörtüsü yasağının kaldırılması, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, kamuda alt işveren statüsünde çalışan işçilerimizin kadroya geçirilmesi gibi kamu personel yönetimini ilgilendiren birçok konuda AK Parti hükümetleri döneminde önemli adımlar atılmış ve bu konular başarıyla çözüme kavuşturulmuştur. Bu kazanımların ülkemize ve kamu çalışanlarımıza bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.