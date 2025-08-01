Güney Afrika’da her yıl düzenlenen ve “Ulwaluko” adı verilen geleneksel erkekliğe geçiş ritüeli, bir kez daha faciaya dönüştü. 2025’te yapılan son toplu sünnet töreninde, 39 genç erkek hayatını kaybetti, 11 çocuk ise penisini kaybederek ampute edildi. Bu tören, kabile içinde yetişkinliğe adım atmanın zorunlu koşulu olarak görülüyor. Törene katılmayan genç erkekler, evlenemiyor, sosyal toplantılara alınmıyor ve dışlanıyor. Bu nedenle aileler, yaşanan tüm risklere rağmen çocuklarını bu törenlere göndermek zorunda kalıyor.

EĞİTİMSİZ KİŞİLER CERRAH GİBİ ÇALIŞIYOR

Sünnet işlemleri, çoğu zaman eğitimsiz ve sertifikasız kişiler tarafından kaçak girişim okullarında yapılıyor. Tıbbi denetimden yoksun, ilkel yöntemlerle gerçekleştirilen bu operasyonlar sonucu her yıl yüzlerce çocuk hayatını kaybediyor veya kalıcı sakatlıklarla yaşamlarına devam etmek zorunda kalıyor.

Ölüm nedenleri arasında sepsis (kan zehirlenmesi), kangren, aşırı susuzluk ve iltihap, şiddet ve kötü muamele yer alıyor. Bazı çocukların töreni yarıda bırakmak istemesi durumunda bıçaklandığı, dövüldüğü ya da boğularak öldürüldüğü vakalar da kayıtlara geçti.

GELENEĞİN GÖLGESİNDE KAYBEDİLEN CANLAR

Toplum baskısı, geleneksel ritüellerin sorgulanmaması ve denetimsiz sağlık uygulamaları birleşince ortaya bir halk sağlığı krizi çıkıyor. Uzmanlar, kabile kültürüne saygı duyulması gerektiğini ancak bu törenlerin mutlaka sağlık otoriteleri denetiminde ve güvenli koşullarda yapılması gerektiğini vurguluyor.