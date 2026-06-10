İstanbul’un Sultangazi ilçesinde toplu taşıma aracında yaşanan taciz iddiası, kısa süreli gerginliğe neden oldu.

İddiaya göre, seyir halindeki araçta bulunan bir kişi, genç bir kadını rahatsız etti. Durumu fark eden yolcular, şüpheliye müdahale ederek kaçmasını engelledi. Araçtan indirilen şahıs, çevrede toplanan bazı vatandaşlar tarafından darbedildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi kontrol altına alarak teslim aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşananlar, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Yetkililerden olayın detaylarına ilişkin resmi açıklama beklenirken, taciz iddiasına ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.