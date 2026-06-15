İstanbul’da her gün milyonlarca insanın kullandığı otobüs, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel gibi toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar için beklenen gün geldi. İETT depolarında titizlikle saklanan, ancak yasal bekleme süresi dolmasına rağmen asıl sahipleri tarafından teslim alınmayan 7 bin 566 adet ürün, yarın düzenlenecek dev bir açık artırmayla yeni sahiplerini bulacak.

Karaköy'de gerçekleştirilecek olan ve tamamen halka açık, ücretsiz katılım sağlanabilen bu ihale, özellikle uygun fiyata elektronik ve teknolojik ürün almak isteyen İstanbulluların akınına uğrayacak gibi görünüyor. İşte yarın sabah başlayacak olan büyük satışın tüm detayları...

İHALENİN YERİ VE ZAMANI BELLİ OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü bünyesindeki Bulunmuş Eşya Birimi tarafından organize edilen bu büyük müzayede, 16 Haziran 2026 Salı günü (Yarın) sabah saat 09.30’da başlayacak.

Tarihi Karaköy Gar Binası’nda gerçekleştirilecek olan açık artırma, saat 11.30’da sona erecek. İhaleye katılmak, ürünleri görmek ya da teklif vermek isteyen tüm vatandaşlar hiçbir giriş ücreti ödemeden, tamamen ücretsiz bir şekilde salondaki yerini alabilecek.

TELEFON, TABLET VE BİLGİSAYARLAR SATIŞA ÇIKACAK

Toplu taşıma araçlarında unutulan ve kayıt altına alınan her eşya doğrudan ihaleye çıkmıyor. İETT'nin uyguladığı çok anlamlı ve sosyal bir yönerge mevcut. Depolarda biriken giysiler, çantalar, ayakkabılar, kitaplar ve kırtasiye malzemeleri gibi kullanılabilir durumdaki eşyalar, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere doğrudan İBB’nin sosyal yardım birimlerine devrediliyor.

İhalede sergilenecek ve açık artırmaya sunulacak olan ana grubu ise elektronik cihazlar oluşturuyor. Yolcular tarafından metrobüslerde veya otobüslerde unutulan cep telefonları, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, akıllı saatler ve kulaklıklar uzman ekipler tarafından tek tek teknik kontrolden geçirildi. Çalışır durumda olduğu onaylanan binlerce teknolojik cihaz, ihale komisyonunun gözetiminde alıcıların beğenisine sunulacak.

İHALEDE SATIŞ KURALLARI NASIL İŞLEYECEK?

Yarın Karaköy'deki Gar Binası'nda yapılacak olan açık artırmada zamandan tasarruf etmek ve süreci hızlandırmak adına özel bir kural uygulanacak. Eşyalar tek tek satılmak yerine, ilk etapta toplu bir paket halinde alıcılara sunulacak.

Eğer tüm ürünleri kapsayan bu toplu satış işlemi gerçekleşmezse, ihale komisyonu B planını devreye sokacak. Bu durumda 7 binden fazla ürün; telefonlar, tabletler, bilgisayarlar gibi belirli kategorilere ayrılacak ve grup (lot) halinde parça parça açık artırmaya çıkarılacak. Uygun bütçeyle teknolojik ürün kovalamayı sevenlerin yarın sabah Karaköy'deki bu randevuyu kaçırmaması gerekiyor!