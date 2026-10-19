Otobüs, metro ve trenlerde kulaklık takmadan yüksek sesle müzik dinleyen, video izleyen ya da çevresini rahatsız eden yolcular için yeni dönem başlıyor. İngiltere’de toplu taşıma araçlarındaki sosyal düzeni bozan davranışlara karşı katı kurallar getirilmeye başlandı. Ulaştırma Bakanlığı destekli yeni düzenlemeyle, hoparlörden video izleyen ya da müzik dinleyen yolculara artık 100 sterline (6 bin 611 TL) kadar para cezası kesilecek.

BAKANLIK YENİ YETKİLERİ DEVREYE SOKUYOR

Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander ve yerel yöneticilerin öncülüğünde başlatılan "Gürültüyü değil, yolculuğu paylaşın" kampanyası kapsamlı bir yaptırım paketi için düğmeye basıldı. Alınan yeni kararla birlikte otobüs ve trenlerde sadece yüksek sesle müzik dinleyenlere değil, elektronik sigara kullananlara ve çöp atanlara da para cezası kesilecek. Denetimlerin otobüs şoförleri üzerine yük bindirmeden, özel ulaşım güvenlik görevlileri tarafından yapılması planlanıyor.

YOLCULARIN YÜZDE 60'I DÜZENLEMEYİ DESTEKLİYOR

Toplu taşımada anti-sosyal davranışların insanları seyahat etmekten soğuttuğunu vurgulayan yetkililer, küçük saygı adımlarının yolculuk kalitesini büyük oranda artıracağını belirtiyor. Yapılan kamuoyu araştırmalarına göre seçmenlerin yaklaşık yüzde 60'ı hoparlörle yayın yapanlara yaptırım uygulanmasını kararlılıkla destekliyor.

TÜRKİYE’YE DE KULAKLIK TAKMAMA CEZASI GELİR Mİ?

İngiltere'deki bu sert yaptırımın ardından gözler Türkiye'deki uygulamalara çevrildi. Türkiye’de doğrudan "kulaklık takmama cezası" adı altında özel bir ceza bulunmasa da belediyelerin toplu taşıma seyahat kurallarında hoparlörden sesli yayın yapmak yasak. Israrla çevreyi rahatsız eden yolculara Kabahatler Kanunu'nun gürültü ve kamu huzurunu bozma maddeleri uyarınca zabıta veya polis tarafından idari para cezası uygulanabiliyor veya bu kişiler araçtan indirilebiliyor.

SİYASİ MASADA GÜVENLİK TARTIŞMASI ALEVLENDİ

Yeni adımlar yolcular tarafından memnuniyetle karşılansa da muhalefetin eleştirilerini beraberinde getirdi. Muhafazakar Parti temsilcileri, ses kirliliğiyle mücadelenin olumlu bir adım olduğunu ancak demiryolu çalışanlarına yönelik fiziki saldırıların arttığı bir dönemde esas güvenlik sorunlarının göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.